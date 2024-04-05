Türkiye\'nin Üsküp Büyükelçiliği, Kuzey Makedonya hükümeti ve siyasetçilerini iftarda ağırladı

Güncel

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Kuzey Makedonya hükümeti üyelerini, ülkenin siyasetçilerini, sivil toplum temsilcilerini ve birçok devlet yetkilisini iftarda ağırladı.

Büyükelçilik konutundaki iftar programına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakanı Artan Grubi, Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Sağlık Bakanı İlir Demiri, Adalet Bakanı Krenar Lloga, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Genel Başkanı ve Milletvekili Ali Ahmeti, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, ülkedeki Roman, Boşnak ve Ulah partilerinin başkanları, belediye başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

İftar programı öncesinde ilahiler dinletildi. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur, iftar duasını yaptı.

Büyükelçi Fatih Ulusoy, programda yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'yı bağımsızlığının ardından tanıyarak ilk büyükelçiliği açan ülke Türkiye'nin ticaret, savunma, enerji, altyapı, tarım, turizm, eğitim, kültür ve sağlık gibi her alanda verdiği destekle Kuzey Makedonya'nın en önemli ortakları arasında olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'nın artık Türkiye için sadece dost ve kardeş bir ülke olmadığını dile getiren Ulusoy, "Kuzey Makedonya, kuvvetle desteklediğimiz NATO üyeliğinin ardından güçlü bağlarımız bulunan bir müttefikimizdir." dedi.

Ulusoy, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Okulları, TRT, Anadolu Ajansı, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türk Hava Yolları, Halkbank, Aselsan gibi birçok kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşu ve firmalarıyla Kuzey Makedonya'daki Türk mevcudiyetinin ülkeye, insanına, alt ve üst yapısına katma değer sağladığını vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 7'den 70'e tüm imkanlarıyla Türkiye'nin yaralarını sarmaya koşmasının, "dost kara günde belli olur" şiarıyla Türkiye'ye gösterilen teveccühün en anlamlı tezahürlerinden olduğunu belirten Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bu hadise sonrasında ülkeme yapılan fedakar yardımlar için Kuzey Makedonya devletinin kurumaları, MATTO, MATÜSİTEB, sivil toplum kuruluşları, firmalar, okullar ve değerli vatandaşlara şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerimiz arasındaki bu derin bağlardan güç alan ilişki ve işbirliğimizi her alanda daha ileri seviyeler taşınması için özveri ile çalışmayı sürdüreceğimizin ve bu hususta Türk hükümetinin irade ve kararlılığının altını çizmek istiyorum. Türkiye güçlü olduğu alanlarda inşaat, gayrimenkul, turizm, savunma sanayi, enerji, madencilik sektörlerinde kazan kazan anlayışıyla ikili işbirliğimizi artırmaya, siyasi, ekonomik, askeri, kültür-eğitim alanlarında ilişkilerimizi daha yüksek hedeflere çıkarmaya hazırdır."

Ulusoy, Balkanların her bir unsurunu bünyesinde ihtiva eden Kuzey Makedonya'nın Türkler, Makedonlar, Arnavutlar, Sırplar, Boşnaklar, Romanlar, Ulahlar ve diğer toplulukların barış içinde bir arada yaşadığı bir coğrafya olduğunu, bu özelliğiyle sadece Balkanlar'a değil dünyaya örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın istikrarına, birliğine ve kalkınmasına çok önem verdiğini vurgulayan Ulusoy, yakın zaman önce hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı şair Avni Engüllü ve Kuzey Makedonya Türk Tiyatrosunun duayen ismi Mustafa Yaşar'ı saygıyla yad ettiğini sözlerine ekledi.