Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği caz konserinde Ertegün kardeşleri andı - Son Dakika
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği caz konserinde Ertegün kardeşleri andı

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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ırkçılığa karşı caza destek veren Ertegün kardeşler anısına caz konseri düzenledi. Büyükelçi Sedat Önal ve eşi Figen Önal'ın ev sahipliğindeki etkinliğe ABD'nin eski Türkiye büyükelçileri katıldı, JazzDC All-Stars ve Lena Seikaly sahne aldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, 1930'lu ve 1940'lı yıllarda siyahi müzik olarak bilinen caza destek vererek ırkçılığa karşı koyan Türk müzik yapımcıları Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün anısına caz konseri düzenledi.

Washington Büyükelçiliği konutunda, Büyükelçi Sedat Önal ile eşi Figen Önal'ın ev sahipliğinde ve Yurtdışındaki ABD Diplomatik Hazinelerini Koruma Fonu (The Fund to Conserve U.S. Diplomatic Treasures Abroad) desteğiyle düzenlenen caz konseri seçkin sanatçıların ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, Türkiye'nin ABD'de görevlendirdiği ikinci büyükelçisi Münir Ertegün'ün görevi sırasında (1946'da) vefat etmesi üzerine, tabutunun Amerikan savaş gemisi USS Missouri ile Türkiye'ye gönderildiği, bu gemiyi ise İstanbul'daki ABD Büyükelçiliğine hizmet eden Hiawatha adlı tekne olduğu vurgulandı.

Ayrıca etkinlikte, Büyükelçi Ertegün'ün caz müziğine tutkun olan oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün'ün bu müziğin ABD'deki gelişimine olan katkılarından da övgüyle bahsedildi.

Çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı konserde, Paul Carr yönetimindeki "JazzDC All-Stars" grubu sahne alırken, konuk sanatçı Lena Seikaly gecede, şarkılarını kendine özgü yorumuyla seslendirdi.

Türkiye ABD ilişkilerinin 100. yılı vurgusu

Ev sahibi Büyükelçi Sedat Önal, açılış konuşmasını yaptığı etkinliğin, aynı zamanda ABD'nin bağımsızlığının 250. yıldönümüne atfedildiğini, gelecek yıl da ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını dolduracağını belirtti.

"Yani kutlamak için birçok vesilemiz, nedenimiz var." diyen Önal, programın gerçekleştiği büyükelçilik konutunun da Hiawatha teknesi gibi iki ülke arasındaki "kültürel ve diplomatik mirasın bir parçası" olduğuna değindi.

Türk Büyükelçiliğinin davetlileri arasında, Marc Grossman, Robert Pearson, Francis Ricciardone, Jess Baily, John Bass gibi ABD'nin eski Türkiye büyükelçileri de yer aldı.

Türkiye'de 1995-1997 yılları arasında görev yapan Grossman, etkinlikte yaptığı konuşmasında, ABD'de Atlantic Records isimli müzik şirketini kurarak, birçok caz sanatçısına albüm yapan Ahmet Ertegün'le olan dostluğunu anlattı.

Grossman, "Türkiye'deki görev sürem boyunca kendisi harika bir destekçi ve dost oldu; buna minnettarım ve bu sayede kendimi ABD-Türkiye ilişkilerinin o süregelen tarihinin bir parçası olarak hissediyorum." dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutundaki caz konserlerinin tarihi

1930'lu ve 1940'lı yıllarda Amerika'da ırk ayrımcılığının en yoğun ve beyazlarla siyahilerin müzik dahil hiçbir konuda bir araya gelmediği bir dönemde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün, Büyükelçilik rezidansının kapılarını hem siyahi hem de beyaz caz sanatçılarına açmıştı.

"Caz, sosyal uyum için silahımızdır" prensibiyle hareket eden Ertegün kardeşler, Büyükelçilik rezidansındaki canlı caz konserlerinde Louis Armstrong ve Duke Ellington gibi seçkin sanatçıları ağırlamış, o dönemde başkentteki beyaz seçkin sınıftan birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Başkentteki önemli şahsiyetler bu konserlerin haberini aldıklarında, Afro-Amerikan konukların siyahilere yapılan ayrımcılık gereği rezidansın arka kapısını kullanmamasından şikayet etmiş; Büyükelçi Ertegün ise onlara Türk kültüründe konukların her zaman ön kapıdan girdiğini söylemişti.

Ertegün kardeşler, Türk rezidansında ırkçılığa karşı başlayan bu caz tutkusunu sürdürmüş; Ahmet Ertegün 1947'de Atlantic Records'u kurmuş, Nesuhi Ertegün de 1956'da yapımcı olarak şirkete katılarak Ray Charles, Charles Mingus, Aretha Franklin ve John Coltrane gibi tüm zamanların en tanınmış müzisyenleriyle çalışmıştı.

Ertegün kardeşlerin ırkçılık karşıtı bu girişimlerinin anısına Washington Büyükelçiliği'nde 2010 yılından bu yana çeşitli vesilelerle anma etkinlikleri düzenleniyor.

Kaynak: AA
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