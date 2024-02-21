Büyükelçi Sedat Önal Washington Büyükelçiliği görevini bıraktı, yerine Ahmet Yıldız atandı - Son Dakika
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Büyükelçi Sedat Önal Washington Büyükelçiliği görevini bıraktı, yerine Ahmet Yıldız atandı

Büyükelçi Sedat Önal Washington Büyükelçiliği görevini bıraktı, yerine Ahmet Yıldız atandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevleri telefonla tebliğ etti.

21.02.2024 19:06
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstlenecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.

Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Sedat Önal Washington Büyükelçiliği görevini bıraktı, yerine Ahmet Yıldız atandı - Son Dakika

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