Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı

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- Maryland eyaleti 29 Ekim'i "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, elçilik çalışanları ve Türk vatandaşlarının yanı sıra başkentte görev yapan bazı diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Önal, açılış konuşmasında Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılında Türkiye'nin kendine duyduğu güveni vurguladı.

Konuşmasında ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının başarılarına değinen Önal, "ABD'de ilim insanları, akademisyenler ve hayatın her kesiminden pek çok kişiyle tanıştım, onların başarılarıyla ve ABD'deki sosyoekonomik hayata yaptıkları katkılarla gerçekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkide "tamamlayıcılık" vurgusu

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye ile ABD arasında güçlenen stratejik ortaklığa işaret eden Önal, söz konusu ilişkinin ticaret, enerji ve bölgesel güvenlik konularında üst düzey koordinasyonla yürütüldüğünü, Türkiye'nin ABD için "doğal bir ortak" konumunda olduğunu söyledi.

Önal, "Son dönemde, sahip olduğumuz stratejik ilişkiyi tanımlamak için bir kavram öne çıkıyor: 'Tamamlayıcılık'. İster NATO bünyesinde olsun ister Orta Doğu'da, 'bölgesel sahiplenme' anlayışını hayata geçirme noktasında birbirimizi tamamlıyoruz; bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması adına birbirimizin duruşunu destekleyen bir yaklaşım sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki "güçlü diyaloğa" da dikkati çekerek temmuz ayında Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve Trump'ın da katıldığı NATO Zirvesi'ne atıfta bulundu.

Maryland Valiliği 29 Ekim'i "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etti

Washington'daki Türk Büyükelçiliğinde düzenlenen törene katılan Maryland eyaleti yetkilileri, 29 Ekim'i "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan ettiklerini bildirdi.

Maryland Eyalet Sekreteri Susan Lee, Vali Wes Moore adına hazırlanan takdir belgesini Büyükelçi Önal'a takdim etti.

Söz konusu belgede, "Maryland Valisi Wes Moore, Maryland'de yaşayan Türk Amerikalıların iş dünyası, eğitim, tıp, bilim, teknoloji ve sanat gibi alanlarda üstün başarılar sergilediklerini, bu başarılarıyla eyaletimizin refahına ve esenliğine katkıda bulunduklarını göz önünde bulundurarak; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle, Türk halkının tarihini ve kültürel mirasını tanımakta ve toplumlarımız arasındaki dostluk, karşılıklı saygı ve işbirliği bağlarını güçlendirmeye devam eden Türk Amerikalıların katkılarını kutlamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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