Türkiye\'nin Yaounde Büyükelçiliği\'nden 23 Nisan Kutlaması

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kamerun'un başkentinde kutlama programı düzenledi.

Etkinlikte, Kamerun'da yaşayan Türk vatandaşları ve çocuklarının yanı sıra Kamerunlu davetliler ile bazı diplomatik temsilciler de yer aldı.

Programda çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, eğlenceler ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Türk milleti için hem egemenliğin hem de çocukların önemini simgeleyen özel bir gün olduğunu vurgulayarak bu anlamlı günün dünyadaki tüm çocuklara barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Etkinlik kapsamında davetlilere, Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.