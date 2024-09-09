Togg, Bosna Hersek'te ZEPS 2024 Fuarı'nda Tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Togg, Bosna Hersek'te ZEPS 2024 Fuarı'nda Tanıtılacak

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Bosna Hersek'te düzenlenecek ZEPS 2024 Fuarı'nda yerli otomobil Togg'un ülkede ilk kez tanıtılacağını duyurdu. Avdagiç, fuarın Türkiye için önemine vurgu yaparak, yeni işbirlikleri ve ikili ticaretin geliştirileceğini belirtti.

09.09.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Bosna Hersek'te düzenlenecek ZEPS 2024 Fuarı'nda yerli otomobil Togg'un ülkede ilk kez tanıtılacağını duyurdu.

Avdagiç, ZEPS fuar yetkililerine yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in Zenica kentinde 1-5 Ekim'de gerçekleşecek fuara partner ülke olarak katılacak Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Türkiye'nin fuara katılımının İTO üzerinden olduğunu aktaran Avdagiç, "İTO, 1893'ten bu yana uluslararası fuarlara katılım sağlıyor. Fuarların ticaret için önemli olduğunu düşünüyorum. Fuarlar yeni teknolojilerin tanınmasına, yeni pazarların açılmasına ve işbirliklerinin kurulmasına olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, bu yıl 30. yılını kutlayacak ZEPS Fuarı'na katılımın önemine işaret ederek, "Hem yeni işbirlikleri geliştireceğiz hem de kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bundan dolayı fuarın Türkiye için de önemi büyük." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Bosna Hersek'in ekonomik kalkınmasına her zaman destek verdiğini anımsatan Avdagiç, fuar sayesinde ikili ticaretin önemine vurgu yapılacağına inandığını kaydetti. Avdagiç, kurulacak Türkiye standında farklı sektörlerden birçok firmanın Türk ürünlerinin zenginliğini göstereceğini vurgulayarak, "Aynı zamanda yerli otomobil Togg da Bosna Hersek'te ilk kez ZEPS Fuarı'nda tanıtılacak." bilgisini verdi.

Avdagiç, Türkiye'nin farklı kentlerinden firmaların fuarda yer alacağını belirterek, "İTO'nun gücü İstanbul ve tarihi. İki kıtayı birbirine bağlayan bir kent. İTO'nun bir diğer gücü ise Bosna Hersek gibi ülkelerle geliştirdiğimiz verimli işbirliği." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şekib Avdagiç, yerli oto, yerli oto, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg, Bosna Hersek'te ZEPS 2024 Fuarı'nda Tanıtılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: Togg, Bosna Hersek'te ZEPS 2024 Fuarı'nda Tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement