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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kastamonu'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kastamonu'da vatandaşlarla buluştu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X modeli, Kastamonu'da kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar, aracı inceleyip bilgi alarak öz çekim yapma fırsatı buldu. Togg'a hayran kalan vatandaşlar, Türk markasını tercih etmenin önemine vurgu yaptı.

Türkiye\'nin yerli otomobili Togg, Kastamonu\'da vatandaşlarla buluştu
11.12.2023 - 17:07,
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kastamonu'da kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda 6 Aralık Çarşamba günü kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde Togg'un T10X modelinin "Oltu siyahı" rengini vatandaşlar deneyimleme fırsatı buldu.

Merkeze gelenler, Togg'u inceleyip yetkililerden bilgi alıp araçla öz çekim yaptı.

Vatandaşlardan Musa Ayhan, AA muhabirine, meydana gezmek için geldiğini, Togg'u görünce incelemeye başladığını söyledi.

Aracı çok beğendiğini aktaran Ayhan, "Arabanın her şeyi çok güzel. Yabancı marka alınacağına Türk markamızı almak her zaman daha iyidir. İçini de çok güzel yapmışlar, dar değil." dedi.

Koray Demir ise ilk defa Togg'u yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Devletimiz bu arabayı yapmış, helal olsun. Arabanın koltuğu, direksiyonu her şeyi rahat. İlk defa böyle bir arabaya bindim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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