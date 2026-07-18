Türkiye'nin zirvelerinde mikroplastik alarmı: Litrede ortalama 286 parçacık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin zirvelerinde mikroplastik alarmı: Litrede ortalama 286 parçacık

Türkiye\'nin zirvelerinde mikroplastik alarmı: Litrede ortalama 286 parçacık
18.07.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 ildeki 9 zirveden alınan kar örneklerinde insan eli değmeyen noktalarda bile litrede ortalama 286 mikroplastik tespit edildi. En yüksek kirlilik Muğla Sandras Dağı'nda görülürken, oran dünya ortalamasının üzerinde.

TÜRKİYE'de 3 farklı üniversiteden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, 8 ildeki 9 farklı zirveden alınan kar numuneleri laboratuvar ortamında mercek altına alındı. Analiz ve incelemelerde, insan ayağı basmayan zirveler de dahil olmak üzere karların içinde litrede ortalama 286 adet mikroplastik tespit edildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenan Gedik, "Maalesef bütün zirve noktalarında mikroplastik tespit ettik. En az Erzurum Uzundere zirvesinde, en fazla ise Sandras Muğla'da tespit ettik. Ortalama ise litrede 286 parçacık tespit ettik. Çalışmamız, insan etkisinin direkt görülmediği noktalarda bile kirliliğin zirveye ulaştığını ortaya koydu" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyeleri ile bilim insanları, Türkiye'nin farklı 9 zirvesindeki mikroplastik kirliliğini belirlemek için ortak çalışmaya imza attı. Aralarında Rize, Ağrı, Erzurum, Kayseri, Bursa, Bitlis, Muğla ve İzmir'in yer aldığı 8 ildeki 9 zirvede, 11 farklı noktadan kar numuneleri alındı. Profesyonel dağcılar tarafından toplanarak RTEÜ laboratuvarlarına getirilen numuneler mercek altına alındı. Yapılan analiz ve incelemelerde, deniz seviyesinden metrelerce yüksekteki karların içinde 5 milimetreden küçük mikroplastik parçacıklarına rastlandı. İncelemelerde, litrede 908 mikroplastik ile en yüksek kirlilik Muğla'nın Sandras Dağı'nda tespit edilirken, en düşük kirlilik litrede 16 mikroplastik ile Erzurum'un Uzundere Dağı'nda belirlendi. Bilim insanlarının ortak incelemelerinde zirvelerdeki ortalama mikroplastik miktarının ise litrede 286 parçacık olduğu tespit edildi.

'DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BİR KİRLİLİK TESPİT ETMİŞ BULUNUYORUZ'

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren RTEÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Gedik, Türkiye'de ilk kez bu kadar yaygın bir örnekleme yapıldığını belirtti. Elde edilen kirlilik oranlarının çarpıcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gedik, "Bütün zirve noktalarında mikroplastiğe rastladık. Ortalama litrede 286 parçacık tespit ettik. Dünyanın zirvesi Everest'te yapılan benzer bir çalışmada bu oran 3 ile 119 arasında ölçülmüş. İspanya'daki milli parklarda gerçekleştirilen örneklemeler de bizim elde ettiğimiz sonuçların altında kalıyor. Yani aslında dünya ortalamasının üzerinde bir kirlilik tespit etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

'İNSANIN OLMAMASI, KİRLİLİĞİN OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMİYOR'

Mikroplastik kirliliğinin genellikle insan faaliyetleriyle ilişkili olduğuna, ancak rüzgar ve atmosfer olaylarıyla çok uzaklara taşınabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gedik, "İnsanın olmaması, kirliliğin olmayacağı anlamına gelmiyor. Neredeyse hiç insan faaliyeti olmayan Erzurum zirvesinde bile mikroplastiğe rastladık. Bu kirlilik hava ve atmosfer hareketleriyle zirvelere taşınıyor. Çalışmamız, insan etkisinin direkt görülmediği noktalarda bile kirliliğin zirveye ulaştığını ortaya koydu. Zirvelerdeki bu hareketlilik direkt sonuçlarımıza yansımış durumda" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Güncel, Bilim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin zirvelerinde mikroplastik alarmı: Litrede ortalama 286 parçacık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var
Rojin Kabaiş dosyasında yeni ihtimal: Yetersiz kalırsa fethi kabir yapılacak Rojin Kabaiş dosyasında yeni ihtimal: Yetersiz kalırsa fethi kabir yapılacak
’Mardinli Marilyn Monroe’ tutuklandı 'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı
Galatasaray’da Icardi’ye özel veda: Son bir maça çıkacak Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
Kaza değil cinayet Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı’dan “Çocuk Koruma Kanunu” Açıklaması AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı’dan “Çocuk Koruma Kanunu” Açıklaması
Okan Buruk’un Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic’e söyledikleri yeniden gündem oldu Okan Buruk'un Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri yeniden gündem oldu
Neslihan Atagül’den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir Neslihan Atagül'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir

11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
11:08
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
11:05
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den geriye bu sözler kaldı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı
10:43
Büyük skandal Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:53
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 11:57:22. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin zirvelerinde mikroplastik alarmı: Litrede ortalama 286 parçacık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.