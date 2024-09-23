Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışı Tamamlandı

Güncel

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışı, sona erdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Off Road yarışlarını ilgiyle takip edip bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışları, OFF-ROAD Pisti'nde gerçekleştirildi. 21 Eylül'de gerçekleştirilen Orman Etabı'nda başlangıcı yapan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yarış pilotlarının yanına giderek onlara başarılar diledi. Başlangıcın yapılmasıyla birlikte 18 araç ve 36 Off Road pilotu en iyi dereceyi yapmak için büyük bir mücadele sergiledi.

Etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yarışların ilk gününde OffRoad pilotları, 12 kilometrelik parkuru turladı. Yarışların ikinci gününde ise sporcular 6 kilometrelik Seyirci Etabı'nda yarışlarını tamamladı. Genel Klasmanda, Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi birinci oldu. Ergün Çirkin-Batuhan Korkut ekibi, yarışı ikincilikle bitirdi. Ramazan Karaçelik-Caner Bal da üçüncülüğü elde eden ekibinin oldu. S4 sınıfında birinci olan yarışçı Ramazan Karaçelik-Caner Bal ekibi oldu. İkincilik ise Ebubekir Uysal- Ali Budak ekibinin oldu. S3 sınıfında birinci olan yarışçı İsmail Karancı-Murat Karancı ekibi oldu. Mesut Kara-Emrullah Gözüboz ekibi de yarışı ikinci olarak bitirdi. SSV sınıfında ise Ergün Çirkin-Batuhan Korkut ile Kenan Özsoy-Harun Deynek eşit puanla birincilikleri paylaştılar.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları ve ödülleri Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mihraç Doğanay tarafından verildi.

"Merkezefendi'mizin adını ulusal boyutta duyurmaya devam ediyoruz"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Vatandaşlarımızın şehir hayatının stresinden uzaklaştırmak için heyecan dolu yarışlarımıza Merkezefendi Belediyesi OffRoad Pistimizde yoğun katılım ile startımızı verdik. OffRoad sporcularının adrenalin dolu yarışlarını hep beraber izledik. Merkezefendi'de bizim için geleneksel hale gelen OffRoad'a uzun zamandır ev sahipliği yapıyoruz. Merkezefendi'mizin adını ulusal boyutta duyurmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ve ilçemizin tanıtımı açısından yarışlar büyük önem taşıyor. İki gün boyunca bizi yalnız bırakmayıp, yarışmalarımızı ilgiyle takip eden Denizlili ve Merkezefendili vatandaşlarımıza, DENDEOFF Spor Kulübüne ve ilimizden yarışma adına emek veren tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.