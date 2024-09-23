Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışı Tamamlandı

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası'nın 4. Ayak Dendoff Yarışı, yoğun katılımla gerçekleşti. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinliğe katılan sporcuları tebrik ederken, yarışların önemli bir tanıtım aracı olduğunu belirtti.

23.09.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışı, sona erdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Off Road yarışlarını ilgiyle takip edip bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışları, OFF-ROAD Pisti'nde gerçekleştirildi. 21 Eylül'de gerçekleştirilen Orman Etabı'nda başlangıcı yapan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yarış pilotlarının yanına giderek onlara başarılar diledi. Başlangıcın yapılmasıyla birlikte 18 araç ve 36 Off Road pilotu en iyi dereceyi yapmak için büyük bir mücadele sergiledi.

Etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yarışların ilk gününde OffRoad pilotları, 12 kilometrelik parkuru turladı. Yarışların ikinci gününde ise sporcular 6 kilometrelik Seyirci Etabı'nda yarışlarını tamamladı. Genel Klasmanda, Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi birinci oldu. Ergün Çirkin-Batuhan Korkut ekibi, yarışı ikincilikle bitirdi. Ramazan Karaçelik-Caner Bal da üçüncülüğü elde eden ekibinin oldu. S4 sınıfında birinci olan yarışçı Ramazan Karaçelik-Caner Bal ekibi oldu. İkincilik ise Ebubekir Uysal- Ali Budak ekibinin oldu. S3 sınıfında birinci olan yarışçı İsmail Karancı-Murat Karancı ekibi oldu. Mesut Kara-Emrullah Gözüboz ekibi de yarışı ikinci olarak bitirdi. SSV sınıfında ise Ergün Çirkin-Batuhan Korkut ile Kenan Özsoy-Harun Deynek eşit puanla birincilikleri paylaştılar.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları ve ödülleri Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mihraç Doğanay tarafından verildi.

"Merkezefendi'mizin adını ulusal boyutta duyurmaya devam ediyoruz"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Vatandaşlarımızın şehir hayatının stresinden uzaklaştırmak için heyecan dolu yarışlarımıza Merkezefendi Belediyesi OffRoad Pistimizde yoğun katılım ile startımızı verdik. OffRoad sporcularının adrenalin dolu yarışlarını hep beraber izledik. Merkezefendi'de bizim için geleneksel hale gelen OffRoad'a uzun zamandır ev sahipliği yapıyoruz. Merkezefendi'mizin adını ulusal boyutta duyurmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ve ilçemizin tanıtımı açısından yarışlar büyük önem taşıyor. İki gün boyunca bizi yalnız bırakmayıp, yarışmalarımızı ilgiyle takip eden Denizlili ve Merkezefendili vatandaşlarımıza, DENDEOFF Spor Kulübüne ve ilimizden yarışma adına emek veren tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Etkinlik, Türkiye, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 Bu görüntünün bedeli ağır oldu Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 100’e yükseldi, 400’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 15:03:52. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement