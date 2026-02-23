Türkiye, Organize Suçta İlk 10'da! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Organize Suçta İlk 10'da!

23.02.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi'nden Hasan Karal, Türkiye'nin organize suç endeksinde 10. sırada yer almasını eleştirdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, 2025 Küresel Organize Suç Endeksi'nde Türkiye'nin 193 ülke arasında 10'uncu sırada yer almasına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin bir organize suç bataklığı algısıyla anılmasının hem toplumsal güven duygusunu zedelediğini hem de uluslararası itibarına zarar verdiğini belirterek "Organize suçta ilk 10'da olmak tesadüf değildir. Bu tablo, devletin denetim gücünün zayıfladığını, kurumların etkinliğinin tartışmalı hale geldiğini ve hukukun üstünlüğü ilkesinin yara aldığını gösterir. Güçlü bir hukuk devletinde suç örgütleri bu kadar alan bulamaz. Bu sıralama, hukuk devleti kapasitesinin gerilediğini ve kamu otoritesinin caydırıcılığının zayıfladığını açık biçimde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, 2025 Küresel Organize Suç Endeksi'nde Türkiye'nin 193 ülke arasında 10'uncu sırada yer almasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin seçim beyannamelerinde 2023 hedefi olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesinin sunulduğunu, gelinen noktada ülkenin organize suç yoğunluğunda ilk 10'da yer aldığını kaydetti. Karal, "Gönül isterdi ki ülkemiz ekonomisiyle, hukuk sistemiyle, adalete güvenle ve huzurlu sosyal yaşamıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alsın. Ama bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki ülkemiz organize suç batağında ilk 10'a girdi. Vaat edilen ilk 10 ekonomi idi; ulaşılan ilk 10 organize suç oldu. Bu, suçun münferit olay olmaktan çıktığını ve sistematik hale geldiğini gösterir. Uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, kara para aklama ve yasa dışı ekonomik ağların güç kazanması; denetim mekanizmalarının zayıfladığına, hukukun caydırıcılığının aşındığına ve ciddi bir yönetim zaafına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyunda referans kabul edilen Global Initiative Against Transnational Organized Crime tarafından hazırlanan Global Organized Crime Index 2025 sonuçlarına dikkat çeken Karal,Türkiye'nin organize suç yoğunluğu bakımından dünyanın en riskli ülkeleri arasında gösterilmesinin çok boyutlu bir soruna işaret ettiğini belirterek ortaya çıkan tablonun son derece çarpıcı ve sarsıcı olduğuna değindi.

"Suç, münferit olmaktan çıkıp sistematik hale geldi"

Karal, söz konusu sıralamanın yönetenler için açık bir sorumluluk çağrısı olduğunu ifade ederek, "Organize suçta ilk 10'da olmak tesadüf değildir. Bu tablo, devletin denetim gücünün zayıfladığını, kurumların etkinliğinin tartışmalı hale geldiğini ve hukukun üstünlüğü ilkesinin yara aldığını gösterir. Güçlü bir hukuk devletinde suç örgütleri bu kadar alan bulamaz. Bu sıralama, hukuk devleti kapasitesinin gerilediğini ve kamu otoritesinin caydırıcılığının zayıfladığını açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.

"Suç ağlarının ekonomik hayata sızdığı, gençlerin uyuşturucu tehdidi olan bir ortam güvenli bir gelecek inşa edemez"

Türkiye'nin köklü devlet geleneğine sahip bir ülke olduğunu hatırlatarak, buna rağmen ilk 10'da yer almanın ülkenin uluslararası itibarı açısından da ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Karal, şu ifadelere yer verdi:

"Suç ağlarının ekonomik hayata sızdığı, kara paranın sistem içinde dolaşabildiği, gençlerin uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bir ortam güvenli bir gelecek inşa etmemizi zorlaştırır. Bu tablo çocuklarımızın geleceği açısından büyük bir risk barındırır. Toplumun huzuru, adalet duygusu ve kamu güveni zedelenmiştir. Organize suçla mücadele yalnızca operasyonel tedbirlerle sınırlı kalmamalıdır. Bağımsız yargı, şeffaf kamu yönetimi, liyakat esaslı kadrolar ve etkin denetim mekanizmaları hayati önem taşımaktadır. Gerçek güvenlik güçlü kurumlarla, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla ve hukukun üstünlüğüyle sağlanır. Türkiye'nin adı suç endeksleriyle anılmamalıdır. Türkiye adaletle, hukukla ve güvenli yaşamla anılan bir ülke olmalıdır. Doğru reformlarla değiştirilebilir. Organize suçla mücadele siyasi polemik konusu yapılmadan, devlet ciddiyetiyle ve bütüncül bir stratejiyle ele alınmalıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Deva Partisi, Hasan Karal, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Organize Suçta İlk 10'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 16:00:34. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Organize Suçta İlk 10'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.