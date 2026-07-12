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Türkiye Orman Yangınlarına Hazır

12.07.2026 15:08
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Bakan Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile yangınlar için hazır olduklarını açıkladı.

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı ve orman teşkilatı personeliyle göreve hazır olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadelede, "tarihin en güçlü filosuyla" sahada olduklarını belirtti.

Yumaklı, yangınlarla mücadele kapsamında 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracının görev yaptığını ifade ederek, orman teşkilatı personelinin de olası yangınlara karşı her an göreve hazır bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

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