Türkiye Ormancılık Yarışmaları Bursa'da Başladı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY), Bursa'da başladı. Yarışmalar, ormancılık personelinin bilgi birikimini artırmak, kurum kültürünü ve dayanışmayı güçlendirmek, teorik ve uygulamalı eğitime katkı sağlamayı hedefliyor. Organizasyonla, personelin mesleki bilgi ve becerilerini sergilemesi, birimler arası dayanışmanın artırılması ve kurum kültürünün paylaşılması amaçlanıyor.

Yarışmalarda orman oryantiring, genç meşcerelerde istikbal ağacı tespiti, mesaha ve kayıt, hedefe atış, fiziki dayanıklılık ve orman yangınlarına müdahale parkurları yer alıyor. İlk etapta işletme müdürlükleri arasında müsabakalar gerçekleştirilecek, ardından bölge milli takımları oluşturulacak. Bölge takımları, toplam 14 kişiden oluşacak.

Bursa'daki TOY'a katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yarışmaların başlangıcını Bursa'dan verdiklerini belirtti. Karacabey, Türkiye'nin orman varlığının 1970'lerde 20 milyon hektardan bugün 23,4 milyon hektara ve ülkenin karasal alanının yüzde otuzuna ulaştığını, 2025 yılı sonu itibarıyla dünya orman varlığı sıralamasında 4. sıraya yükseldiğini ifade etti. Yarışmalara bu yıl yaklaşık 5 bin personelin katılacağını, 30 bölge müdürlüğünde 284 işletme müdürlüğünün yarışacağını açıkladı.

Karacabey, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle orman yangınlarının arttığına dikkat çekti. 2026 yılında hava gücünü artırarak uçak sayısını 28'e, helikopter sayısını 119'a çıkardıklarını, kara gücüne 165 yeni arazöz eklediklerini belirtti. Ayrıca, ormanlarda 4 bin 907 su kaynağı oluşturduklarını, 15 bin kilometre yolun temizliğini yaptıklarını ve orman yol ağını 5 bin kilometre daha genişlettiklerini açıkladı.

Yangınlarla mücadelede en büyük başarının yangının çıkmasını engellemek olduğunu vurgulayan Karacabey, orman yangınlarının yüzde 96'sının insan eliyle çıktığını, bunun yüzde 88'inin ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl Bursa'da 5 bin 380 hektar orman alanının yangından etkilendiğini, bu alanların hemen ormanlaştırma çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, yarışmaların ormancılık niteliklerini geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Şahan, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün 771 bin hektar ormanlık alana sahip olduğunu, yangınlarla 1.454 personel, 4 hava aracı ve 117 arazözle mücadele ettiklerini açıkladı. Yarışmaların, katılımcıların mesleki becerilerini artırırken dayanıklılıklarını test etmelerine ve ekip ruhunu güçlendirmelerine imkan tanıyacağını vurguladı.