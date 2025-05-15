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Türkiye-Özbekistan Ekonomik İlişkileri Gelişiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ticaret hedeflerini 5 milyar dolara çıkaracaklarını açıkladı.

15.05.2025 15:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının çok güçlü siyasi iradeyle, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri her alanda geliştirme konusunda talimatlar verdiğini kaydederek, "Bu kapsamda bakarsanız 3 milyarlık ikili ticaret hacmi yeterli değil, liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolarlık ilk hedefe en kısa sürede ulaşacağız, daha sonra da önümüze 10 milyar dolar hedefini koyacağız. Hedeflere ulaştıkça yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Taşkent'te Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ile birlikte başkanlık ettiği Özbekistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı ve imza töreninin ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Özbekistan arasında 8. dönem KEK toplantısını tamamladıklarını ve bu vesileyle kardeş dost Özbekistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Yılmaz, Özbekistan'a her geldiklerinde son derece sıcak bir misafirperverlikle karşılaştıkları gibi, son derece verimli toplantılar yaptıklarını ve bu toplantılarda kardeşlik bağlarını ekonomideki ilerlemelerle perçinlediklerini belirtti.

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, bunun eski dönemlerdeki rakamlara bakıldığında önemli yerlere gelindiğini göstermesine rağmen mevcut potansiyele bakıldığında hala yeterli seviyede olmadığını vurguladı.

"5 milyar dolarlık ilk hedefe en kısa zamanda ulaşacağız"

???????Yılmaz, Özbekistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının çok güçlü siyasi iradeyle, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri her alanda geliştirme konusunda talimatlar verdiğini kaydederek, "Bu kapsamda bakarsanız 3 milyarlık ikili ticaret hacmi yeterli değil, liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolarlık ilk hedefe en kısa sürede ulaşacağız, daha sonra da önümüze 10 milyar dolar hedefini koyacağız. Hedeflere ulaştıkça yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu çerçevede iki ülke arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı genişletme yönünde müzakereler yaptıklarını aktaran Yılmaz, "İki tarafın da kazanacağı bir anlayış içinde 'kazan kazan" anlayışı içinde tercihli ticaret sisteminin kapsamını genişletmek ve bu yolla ticaret hacmimizi arttırmak istiyoruz." dedi.

Bugün Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ile birlikte iş dünyasıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirerek, iş insanlarını dinleme imkanı bulduklarını kaydeden Yılmaz, günümüzde geçmişle mukayese edilemeyecek kadar güçlü bir girişimci sınıf iş dünyasının oluştuğunu ve Türkiye'nin bu ülkeye ciddi yatırımlar yaptığını anımsattı.

Yılmaz, günümüzde 1900'e yakın Türk şirketinin Özbekistan'da faaliyet gösterdiğini ve toplam 5,6 milyar dolarlık yatırım ile on binlerce insana iş imkanı sağlayarak Özbekistan ekonomisinin bir parçası haline geldiğini belirtti.

Bir buçuk sene önce Kuçkarov'la birlikte imzaladıkları KEK toplantısı sonuç protokolünde belirledikleri 107 eylemin 83'ünü gerçekleştirerek yüzde 77'lik bir başarı düzeyini yakaladıklarını ifade eden Yılmaz, diğer eylemlerin uygulanmasıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, bugün 82 eylemden oluşan yeni bir eylem planı imzaladıklarını ve bunun hayata geçirilmesi için her iki tarafın da çok titiz bir şekilde takipte bulunacağını kaydederken, bu eylemlerin hayata geçirilmesiyle organize sanayi bölgelerinden sertifikasyona, tarım, enerji ve madencilikten ticaret ve turizme tüm alanlardaki ekonomik işbirliği ve ilişkilerin her iki ülkenin lehine olacak şekilde çok daha üst düzeylere ulaşacağını vurguladı.

Coğrafya olarak Orta Asya'nın kalbinde, Fergana Vadisi gibi tarihi bir coğrafyada yerleşen Özbekistan'ın 37 milyonu aşan iyi eğitilmiş, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Özbekistan'ın bu avantajlarının yanı sıra tabii varlıkları olan, potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu söyledi.

Yılmaz, bundan dolayı Özbekistan ile ilişkilere bakıldığında, çok sektörlü bir yaklaşım içinde olduklarını ifade ederken, bu ülke ile sanayi alanında önemli işbirliklerinin yanı sıra tarım, turizm ve diğer alanlarda da güçlü ilişkilerinin bulunduğunu belirtti.

Kültür turizmi konusunda muazzam bir mirasa sahip, önemli bir medeniyet merkezi olan Özbekistan'a Türkiye'den büyük ilginin olduğuna değinen Yılmaz, bu çerçevede Özbekistan ile ulaşımı kolaylaştırmak için başta hava yolları olmak üzere taşımacılığı daha da arttırmayı planladıklarını aktardı.???????

Yılmaz, geçen sene Türkiye'nin turizmden elde ettiği gelirin 61 milyar doların üstünde gerçekleştiğini ve 62 milyondan fazla insanın Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, ülkesinin turizm, enerji ve madenciliğin de aralarında bulunduğu birçok alanda Özbekistan'la işbirliklerini daha üst düzeye çıkarmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Özbekistan Ekonomik İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

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