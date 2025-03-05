Türkiye-Romanya İlişkileri Gözden Geçirildi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Romanya Cumhurbaşkanlığı Savunma ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Cristian Diaconescu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç, Cumhurbaşkanlığı'nda Romanya Cumhurbaşkanlığı Savunma ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Diaconescu ve beraberindeki heyetle görüştü. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya Cumhurbaşkanlığı Savunma ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Cristian Diaconescu ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. Görüşmede; Türkiye-Romanya arasındaki ikili ilişkileri, terörle mücadele, savunma sanayisi alanındaki iş birliklerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık" dedi.
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