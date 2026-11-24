(ANKARA) - Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Gümrük Komitesi 5. Dönem Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda gümrük kapılarındaki geçişlerin kolaylaştırılması, ticaretin hızlandırılması, Tır Sistemi'nin geliştirilmesi ve kaçakçılıkla mücadelede iş birliği konuları ele alındı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Gümrük Komitesi (OGK) 5. Dönem Toplantısı'nın 24 Kasım 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Başkanı Valery Pıkalyov'un eş başkanlığında düzenlenen toplantıda, iki ülke arasındaki gümrük iş birliğinin geliştirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

GÜMRÜK KAPILARINDA GEÇİŞLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI ELE ALINDI

Toplantıda, gümrük kapılarındaki geçişlerin kolaylaştırılması ve güvenli, hızlı ticaretin desteklenmesine yönelik ortak kararlılık teyit edildi.

Bu kapsamda Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Gümrük Muhafaza, Dış Ticaret Gümrük İstatistikleri ve Risk Analizi çalışma gruplarının faaliyetleri değerlendirildi. İki ülke arasındaki gümrük iş birliğinde önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

TUAPSE LİMANI'NIN TIR SİSTEMİNE DAHİL EDİLMESİ GÜNDEME GELDİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, görüşmelerde uluslararası kurallara ve standartlara uyumun önemine dikkat çekti.

Uçarmak, Tır Sistemi'nin kullanım imkanlarının artırılması ve Rusya'daki Tuapse Limanı gümrük idaresinin Tır Karnesi kapsamında yetkilendirilmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nın (BGH) karşılıklı ve etkin biçimde işletilmesinin önemine değinen Uçarmak, karayolu taşımacılığındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) programlarının karşılıklı tanınması kapsamında atılacak adımları da değerlendirdi.

TOPLANTI SONUNDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Gümrük Komitesi 5. Dönem Toplantısı'nın sonunda, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Başkanı Valery Pıkalyov tarafından mutabakat zaptı imzalandı.

Toplantının ardından heyetler, kaçakçılıkla mücadelede görev üstlenen Türk Gümrük İdaresi Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.