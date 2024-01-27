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Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti

Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk, başkan Çakan ile bir süre görüştü. Çakan, dernek çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi. Ziyarette Çakan'a dernek üyeleri de eşlik etti. Süleymanpaşa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Aybuğa, İlçe Kaymakamı Mustafa Güler'i ziyaret etti. Kaymakam Güler ile bir süre görüşen Aybuğa, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Güler, kaymakamlık olarak her zaman çocukların, gençlerin milli ve manevi değerlere uygun yetiştirilmesine emek harcayan kurum ve kuruluşların yanında olduklarını belirtti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenci ve personelin çalışmalarının yer aldığı resim ve çini sergisi açıldı. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin ve personelin yeteneklerine göre sanatsal ve kültürel çalışmalara katılımlarını sağlamak amacıyla kurs düzenlendi. Kursa katılanların yaptığı çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı Sosyal Yaşam Merkezi'nde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Vali Recep Soytürk\'ü ziyaret etti
27.01.2024 - 10:21,  Güncelleme: 10:23
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Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk, başkan Çakan ile bir süre görüştü.

Çakan, dernek çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Ziyarette Çakan'a dernek üyeleri de eşlik etti.

-Süleymanpaşa Kaymakam'ı Güler'e ziyaret

Süleymanpaşa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Aybuğa, İlçe Kaymakamı Mustafa Güler'i ziyaret etti.

Kaymakam Güler ile bir süre görüşen Aybuğa, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Güler, kaymakamlık olarak her zaman çocukların, gençlerin milli ve manevi değerlere uygun yetiştirilmesine emek harcayan kurum ve kuruluşların yanında olduklarını belirtti.

-NKÜ'de resim ve çini sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenci ve personelin çalışmalarının yer aldığı resim ve çini sergisi açıldı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin ve personelin yeteneklerine göre sanatsal ve kültürel çalışmalara katılımlarını sağlamak amacıyla kurs düzenlendi.

Kursa katılanların yaptığı çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı Sosyal Yaşam Merkezi'nde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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