Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesi açıldı - Son Dakika
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Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesi açıldı

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesi açıldı

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesi törenle açıldı.

16.01.2025 20:47
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Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesi törenle açıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Valilik binasındaki açılışın ardından Öğretmenevinde resepsiyon düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Kur'an-ı Kerim okudu.

Çelik, yaptığı konuşmada, vatanın bekası için canlarını feda eden şehitlerin hatırasını yad etmek ve kahraman gazilerin fedakarlığını minnetle anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Elele, omuz omuza verip birlikte güçlü olunacağını vurgulayan Çelik, "Bu anlamda her şehit ailemizin derdine derman olacak çalışma kutsaldır. İnşallah hep beraber hem derneğimizle hem vakfımızla hem kamu sektörüyle bu çalışmalara aksatmadan devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Aydoğdu Yaşar ve Şube Başkanı Vahit Çiftçi de birer konuşma yaptı.

Programa, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesi açıldı - Son Dakika
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