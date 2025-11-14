Türkiye Şehitlerini Uğurluyor. - Son Dakika
Türkiye Şehitlerini Uğurluyor.

14.11.2025 14:58
TSK'ya ait bir C130 kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından şehit olanlardan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki Signagi bölgesinde düşmesi sonucu, 20 asker şehit oldu. Şehitler için ilk tören Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlendi.

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni yapıldı.

Törene, şehit aileleri ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Tekin Bingöl, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin, komuta kademesi, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, milletvekilleri, subaylar ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Ümit İnce ve Cem Dolapci Cebeci Şehitliği'nde, Cüneyt Kandemir ise Gölbaşı Balıkpazarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

