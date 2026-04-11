Türkiye, Senegal ile İlişkilerini Güçlendiriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı Kapanış Töreni'nde konuşma yaptı. Göktaş, Türkiye'nin 2003'te başlattığı Afrika Stratejisi ile kıta ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı ve ortak fayda temelinde geliştirdiğini söyledi. Bu kapsamda, Türkiye-Afrika ticaret hacminin 2003'te 5,4 milyar dolardan 2025 itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Göktaş, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini sadece ekonomik iş birliğiyle sınırlı görmediğini, girişimci ve insani dış politika anlayışı çerçevesinde Senegal'in kalkınma sürecine destek sunduğunu ifade etti. TİKA eliyle eğitim, sağlık ve tarım alanlarında 238 proje gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 15 milyon dolar kalkınma iş birliği desteği sağlandığını aktardı. Ayrıca, 2021-2025 arasında 873 Senegalli öğrenciye burs imkanı sunulduğunu ve eğitim alanındaki iş birliğinin artırılacağını vurguladı.

Toplantıda, Senegal Cumhuriyeti Afrika Entegrasyonu, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Senegalliler Bakanı Cheikh Niang da konuşma yaptı. Ardından, Bakan Göktaş ve Bakan Niang, KEK 6. Dönem Toplantı Tutanağını imzaladı ve ikili görüşme gerçekleştirerek ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.