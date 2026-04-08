Türkiye-Somali İlişkileri Paneli İstanbul'da

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen panelde Türkiye-Somali ilişkileri tarihi ve stratejik bağlarla ele alındı.

İstanbul'da "Geçmişten Günümüze Türkiye- Somali İlişkileri" başlıklı panel yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Afrika Araştırmacılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen panel, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirildi.

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aydın Özkan moderatörlüğünde yapılan panelde, Emekli Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Somali Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Moustafa Abdirashid, İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türkiye'nin eski Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve AA Afrika Haberleri Müdürü Dr. Gökhan Kavak konuşmacı olarak yer aldı.

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Özkan, Türkiye'nin, Somali'nin dostu olduğunu vurgulayarak "Somali, köklerini Osmanlı dönemine kadar uzanan bir geçmişten almaktadır." ifadesini kullandı.

Özkan, Türkiye'nin, uluslararası alanda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışırken Somali'nin en büyük destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

Emekli Tümamiral Yaycı, Etiyopya ile Somali arasında Türkiye'nin arabuluculuk yaptığı bir kriz yaşandığını hatırlatarak "Bu, uzun vadeli planlamanın bugün uygulamaya konulan bir sonucudur." dedi.

İsrail'in Somaliland'i bağımsız olarak tanıması gibi Orta Doğu'da yeniden dengeler kuruluyorsa Afrika'da da benzer bir sürecin işlediğini belirten Yaycı, Türkiye'nin bu süreçte çok önemli bir rol oynadığını ve eğer Türkiye olmasaydı, çatışmanın çıkma ihtimali bulunduğunu dile getirdi.

Somali Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı Abdirashid de "Somali ile Türkiye arasında eğitimden sağlığa hatta askeri alana kadar birçok farklı alanda stratejik bağlar bulunmaktadır. Türkiye tarafından, Somali bayrağını taşıyan insansız bir askeri gemi ilk kez teslim edilmiştir." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Kavas, "Somali ile ilişkilerimiz Osmanlı Devleti'nden beri devam ediyor. İlişkilerimiz tarihi arka plana ve derinliğe sahip. Bu topraklara yabancı değiliz." değerlendirmesini yaptı.

AA Afrika Haberleri Müdürü Dr. Kavak da şunları kaydetti:

"Biz, Somali'yi, 2011'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan iken yaptığı ziyaretle yeniden tanımaya başladık. Bu ilişkileri hem askeri hem ekonomik hem de eğitim ve sağlık alanında derinleştirdik. Bu ilişkiler hem Türkiye'nin Afrika politikası hem de Somalililerin geleceği için çok önemli. Bunu korumak için hepimiz çaba göstermeliyiz."

Kaynak: AA

Diplomasi, İstanbul, Ekonomi, Savunma, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 17:31:50. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.