Türkiye-Somali İlk Kargo Hattı Açıldı - Son Dakika
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Türkiye-Somali İlk Kargo Hattı Açıldı

11.06.2026 19:09
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Türkiye'den Somali'ye ilk kargo gemisiyle deniz ticaret hattı açıldı, ilişkiler güçleniyor.

Türkiye'den Somali'ye ilk doğrudan kargo gemisinin ulaşmasıyla başlayan yeni deniz ticareti hattı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Somali'nin Afrika Boynuzu'ndaki ticari konumunu güçlendirecek yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ile Somali arasında uzun süredir devam eden ticari ilişkilerin, doğrudan deniz bağlantısıyla daha da gelişmesi ve lojistik süreçlerin hızlanması hedefleniyor.

Mogadişu Limanı'nı işleten Alport Şirketi Genel Müdürü Gökhan Üçer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'den Somali'ye doğrudan bir deniz hattının bulunmamasının özellikle Mogadişu Limanı açısından önemli bir eksiklik olduğunu belirtti.

Yeni hattın transit süre konusunda avantaj sağlayacağını ifade eden Üçer, "Hürmüz Boğazı ve Husilerin saldırıları nedeniyle yaşanan süre kayıpları düşünüldüğünde, Türkiye'den direkt bir kargo gemisinin Mogadişu'ya gelmesi ciddi bir transit avantajı sağlayacak." dedi.

Üçer, hattın sadece Somali için değil, Türkiye'deki ihracatçılar açısından da önemli fırsatlar oluşturacağını dile getirdi.

Hint Okyanusu'na açılan stratejik konumuyla Somali'nin, deniz ticaretinde önemli bir merkez olma potansiyeli taşıdığı belirtilirken, Türkiye ile kurulan doğrudan hattın lojistik, ticaret ve bölgesel bağlantılar açısından yeni imkanlar oluşturması bekleniyor.

"Yol kısalacak, ticaret güçlenecek ve ürün kalitesi artacak"

Somali'nin ticari kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mogadişu Limanı Müdür Yardımcısı Dr. Ali Haji Mohamed de doğrudan hattın, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı artıracağını söyledi.

Türkiye ile Somali arasında daha önce de önemli ticari ilişkilerin bulunduğunu belirten Mohamed, doğrudan deniz bağlantısıyla yolun kısalacağını, ticaretin güçleneceğini ve ürün kalitesinin artacağını ifade etti.

Mohamed, hattın sadece Türkiye'den Somali'ye ürün taşınmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak "Somali'den de ürünlerin gönderilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Somali'nin coğrafi konumuna dikkati çeken Mohamed, ülkenin Afrika'nın doğusunda önemli bir giriş noktası olduğunun, Türk ürünlerinin Somali üzerinden diğer Afrika ülkelerine yayılabileceğinin altını çizdi.

Yeni deniz hattının Somali için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Mohamed, bunun ülkenin bölgesel ticaretteki rolünü artırabileceğini kaydetti.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişimini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken, savunma, deniz güvenliği, enerji ve kalkınma alanlarında yürütülen projeler ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Türkiye, Somali, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Somali İlk Kargo Hattı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sevda Balci Sevda Balci:
    bu tür uluslararası ticaret anlaşmaları her iki ülkeye de faydalı olabilir çünkü adil bir şekilde yapılırsa iki taraf da kazanır diye düşünüyorum türkiye'nin somali'ye destek olması ve onların da bizim ürünlerimize ihtiyacı varsa bu karşılıklı bir fırsat gibi geliyor bana umarım bu hattan sadece bir ülke değil her iki ülke de yararlanır 0 0 Yanıtla
  • İlkay Kral İlkay Kral:
    iyi güzel ama bu ticaretten türkiye ve somali halkı ne kadar kazanacak orası meçhul ya 0 0 Yanıtla
  • Yetkin Karaca Yetkin Karaca:
    eski zamanlarda böyle doğrudan hatlar yoktu da şimdi teknoloji sayesinde her şey hızlanıyor çok güzel bir gelişme 0 0 Yanıtla
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