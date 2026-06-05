Türkiye STK'ları Afrika'da Uzun Vadeli Kalkınma Hedefli Projeler Yürütüyor

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşları (STK), Afrika'nın farklı ülkelerinde yürüttükleri faaliyetlerde yalnızca acil insani yardımlara değil, uzun vadeli kalkınma projelerine de ağırlık vererek binlerce kişinin yaşamına dokunuyor.

Uzmanlar ve sahada görev yapan yardım kuruluşu temsilcileri, Afrika'da sürdürülebilir kalkınmanın ancak yerel ihtiyaçları merkeze alan, üretimi teşvik eden ve insan kaynağını geliştiren projelerle mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.

Son yıllarda özellikle tarım, eğitim ve gelir getirici faaliyetlere yönelik projeler sayesinde birçok bölgede insani yardım anlayışının ötesine geçen olumlu sonuçlar elde edildi.

Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serhat Orakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da insani ve kalkınma yardımlarının etkinliği konusunda uzun yıllardır tartışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Acil insani yardımlar ile kalkınma projelerinin farklı dinamiklere sahip olduğuna işaret eden Orakçı, insani yardımların ani krizlere müdahale etmeyi amaçladığını, kalkınma projelerinin ise uzun vadeli sonuçlar üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Orakçı, "Kalkınma yardımlarının başarılı olabilmesi için devlet kapasitesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Kurumların güçlü olmadığı ülkelerde krizlere müdahale daha zor hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika'da eğitim ve sağlık alanlarının kalkınmanın temel unsurları arasında yer aldığını vurgulayan Orakçı, yardım faaliyetlerinin tek başına yeterli olmadığını, yatırım ve ticaretle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kenya örneğini veren Orakçı, başkent Nairobi'nin yatırım çekebilmesi sayesinde önemli ölçüde geliştiğini ancak kırsal bölgelerde altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi sorunların sürdüğünü söyledi.

Orakçı, kırsal kalkınma projelerinde yerel paydaşlarla işbirliğinin kritik önem taşıdığına dikkati çekerek, "Masa başında hazırlanan projeler çoğu zaman beklenen etkiyi oluşturmuyor. Yerel ihtiyaçları dikkate alan ve yerel aktörlerle birlikte geliştirilen projeler daha sürdürülebilir sonuçlar veriyor." dedi.

Türkiye'nin sınırlı kaynaklarını etkin kullanması gerektiğine değinen Orakçı, insani yardım ve kalkınma projelerinin yatırım ve ticaretle desteklenmesinin hem Türkiye hem de Afrika ülkeleri açısından daha kalıcı sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi.

"Biz döndükten sonra ne olacak"

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin ise sürdürülebilir kalkınma için eğitimin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Güntekin, "Biz gerçekten kalkınma yardımı yapıyorsak, onlara eğitilmiş insan hediye etmeliyiz. Onların kendi çocuklarını, onlara çok iyi eğitimli, ahlaklı bir şekilde kendi ülkelerine hizmet etme isteğiyle dolu olarak göndermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarına seslenen Güntekin, Afrika'nın eğitim noktasında büyük açıkları olduğunu, radyo televizyon tamirciliği, mekanik, marangozluk, elektrikçilik, elektrik su tesisatı gibi alanlarda STK'ler olarak eğitimler verilebileceğini vurguladı.

Güntekin, "Yaptığımız ameliyatlarda karşımıza genç arkadaşlarımızı alarak onlara bu ameliyatları öğretiyoruz, bizden sonra bu tekniklerle devam etmelerini sağlıyoruz." dedi.

300-400 dolarlık bir maliyetle bir insanı meslek sahibi yapabildiklerine dikkati çeken Güntekin, "Biz hep ramazan organizasyonu, kurban organizasyonu (yapalım), gıda dağıtalım, iftar verelim, et dağıtalım ama bunların hepsinin geçici olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını hatırlamamız lazım. Biz döndükten sonra ne olacak, onlara kim bakacak, kim yardım edecek? Bundan sonrası çok önemli." şeklinde konuştu.

"İnsanların onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri bizim için çok önemli"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kenya Temsilcisi Hasan Demir de vakfın Somali ve Kenya'da yıllardır sürdürdüğü çalışmaların temel hedefinin ihtiyaç sahiplerini sürekli yardıma bağımlı kılmak yerine kendi ayakları üzerinde durabilecek hale getirmek olduğunu söyledi.

Demir, Somali'de kuraklık ve iç savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş ailelere yönelik düzenli gıda yardımları yürüttüklerini belirterek, Kenya ve Somali'de ağırlığı kalkınma projelerine verdiklerini ifade etti.

Dul kadınlar, yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gelir getirici projeler geliştirdiklerini anlatan Demir, "Terzi atölyeleri, bakkal dükkanları, balıkçı tekneleri, üç tekerlekli motosikletler ve nakliye araçları teslim ediyoruz. Amacımız insanların sürekli yardım bekleyen bireyler olmaları değil, kendi gelirlerini elde ederek çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlayabilmeleri." dedi.

Demir, kalkınma projelerinin insani yardımın ötesinde bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "İnsanlara balık vermektense balık tutmayı öğretmek anlayışıyla hareket ediyoruz. İnsanların onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri bizim için çok önemli." diye konuştu.

Somali'de 2010'lu yıllarda yaşanan kuraklık krizinin ardından tarımsal üretimin ciddi şekilde gerilediğini hatırlatan Demir, bu durum üzerine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile birlikte tarım eğitimi projesi başlattıklarını söyledi.

İlk aşamada az suyla tarım tekniklerinin öğretildiği kursların zamanla yükseköğretim düzeyine taşındığını aktaran Demir, bugün Zemzem Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren tarım fakültesinin binlerce öğrenciye eğitim verdiği bilgisini paylaştı.

Demir, "2022 yılında Somali yeniden ciddi bir kuraklık yaşadı. Ancak daha önce bu eğitimleri alan ve modern tarım yöntemlerini uygulayan çiftçiler sayesinde ölüm oranlarının belirgin şekilde düştüğünü bölgedeki yetkililerden de duyduk. Bu çalışmaların sonuçlarını yıllar sonra görmek bizi mutlu etti." görüşünü paylaştı.

Üniversitede Türkiye'de eğitim almış çok sayıda akademisyenin görev yaptığına işaret eden Demir, tarım fakültesinden mezun olan gençlere sera hibeleri sağlayarak hem üretimi artırdıklarını hem de yeni istihdam alanları oluşturduklarını söyledi.

9 bin yetime eğitim desteği

İHH'nın eğitim alanındaki faaliyetlerine de değinen Demir, Kenya ve Somali'de yaklaşık 9 bin yetim öğrencinin eğitim masraflarını karşıladıklarına dikkat çekti.

Bölgede devlet okullarının yeterince yaygın olmadığını ve eğitimin çoğu zaman ücretli olduğunu dile getiren Demir, birçok ailenin çocuklarının eğitim giderlerini karşılayamadığını söyledi.

Demir, ayrıca Türkiye'deki uluslararası imam hatip programları kapsamında her yıl Kenya başta olmak üzere farklı Afrika ülkelerinden öğrencilerin tam burslu olarak eğitim aldığını, mezunların kendi ülkelerine dönerek çeşitli alanlarda hizmet vermelerinin hedeflendiğini kaydetti.

Somali'de faaliyet gösteren bir yetimhanede 66 kız öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Demir, burada öğrencilere Arapça, İngilizce ve Türkçe eğitimi verildiğini ifade etti.