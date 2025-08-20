Türkiye-Sudan İlişkileri Güçleniyor

Eski Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık, Türkiye'nin Afrika politikasını büyük bir memnuniyetle ve hayranlıkla izlediklerini belirterek, "Sudan'ın yeniden inşasında rol oynayacak ülkelerden bahsediyorsak Türkiye ilk sırada geliyor. Türkiye, Sudan'ın yanında durdu, yerinden edilmiş mültecilere destek oldu." dedi.

Sudan'ın eski Dışişleri Bakanı Sadık, ülkesindeki iç çatışmaların bölgesel yansımalarına, Türkiye-Sudan ilişkilerine ve Türkiye'nin Afrika açılımı vizyonuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik politikasını büyük bir memnuniyetle ve hayranlıkla izlediklerini belirten Sadık, "Afrika, Batı ülkeleri tarafından ekonomik sömürü alanı olarak görülmüştür. Afrika ülkelerinin kaderlerini ellerine alıp geleceklerini kendilerinin tayin etmesinin vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Sadık, Türkiye'nin birçok Afrika ülkesine destek sağladığını vurgulayarak, Türkiye'nin kıtada nüfuzunu daha fazla genişletmesini beklediklerini kaydetti.

Bu açılımın kıtadaki neredeyse tüm ülkeleri kapsaması gerektiğine işaret eden Sadık, Afrika'daki çoğu ülkenin yardıma, uzmanlığa ve yüksek eğitime ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sadık, Sudan halkı ve hükümeti olarak Türkiye ile daha fazla işbirliği alanı geliştirmek istediklerine dikkati çekerek, ülkesinin tarım, su, madencilik, hayvancılık alanlarında büyük kaynaklara sahip olduğunu dile getirdi.

Özellikle tarım alanında Türkiye'nin uzmanlığından ve teknolojisinden yararlanabileceklerini belirten Sadık, milyonlarca Sudanlının yaşadıkları bölgeleri terk ettiği ve ülke dışında mülteci olarak yaşamaya başladığı bu dönemde Ziraat Katılım Bankasının Port Sudan'da şube açmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

"Türkiye, Sudan'ın yanında durdu, yerinden edilmiş mültecilere destek oldu"

Sadık, ülkesinde devam eden iç çatışmaların Sudan halkına ve hükümetine dayatıldığına değinerek, "Sudan ordusu ve halkı, isyancılara karşı bu savaşı kazanmak için büyük bir ısrar içinde." değerlendirmesinde bulundu.

Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 26 Temmuz'da açıkladığı "paralel hükümet" girişimine ilişkin olarak da Sadık, bunun hesaplanmamış bir adım olduğunu ve hiçbir şeye veya kimseye yardım sağlamayacağını anlattı.

Sadık, Sudan'ın yeniden inşasında uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, "Sudan'ın yeniden inşasında rol oynayacak ülkelerden bahsediyorsak Türkiye ilk sırada geliyor. Türkiye, Sudan'ın yanında durdu, yerinden edilmiş mültecilere destek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Sudan arasındaki işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendiren Sadık, iki ülke arasında bir tür nakliye hattı oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Sadık, ülkesinde neredeyse 4'te 3 oranda barışın sağlandığını, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin başlamasının zamanının geldiğini sözlerine ekledi.