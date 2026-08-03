Türkiye-Sudan Üniversitesi Kuruluyor - Son Dakika
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Türkiye-Sudan Üniversitesi Kuruluyor

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YÖK, uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesi'nin kurulmasını önemle vurguladı ve işbirliği vurgulandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Önümüzdeki dönemde yükseköğretim alanındaki işbirliğimizi en ileri noktaya taşıyacak Uluslararası Türkiye- Sudan Üniversitesinin kurulmasını fevkalade önemli buluyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle bu üniversitenin hayata geçmesi için her türlü çalışmayı yapacağız." ifadelerini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da kurulacak, Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesine ilişkin protokolün imzalandığı duyuruldu.

YÖK Başkanı Erol Özvar ile Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Ahmed Mudawi Musa Mohamed tarafından Ankara'da imzalanan protokolde, Türkiye ile Sudan arasındaki köklü tarihi, kültürel ve kardeşlik ilişkilerine vurgu yapılarak, iki ülkenin yükseköğretim, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve akademik değişim alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradesi teyit edildi.

Protokol kapsamında taraflar, ortak yükseköğretim kurumunun hukuki çerçevesi, yönetim yapısı, akademik organizasyonu, öğrenci kabul usulleri, kalite güvence mekanizmaları ve idari düzenlemelere ilişkin hazırlıkları yürütecek.

Üniversite, her iki ülke tarafından devlet üniversitesi olarak tanınacak ve kamu tüzel kişiliğine sahip olacak.

Türkiye'de 4 bin 515 Sudanlı öğrenci yükseköğrenim görüyor

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye ile Sudan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yükseköğretim alanındaki işbirlikleriyle her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Sudan'da yaşanan iç karışıklıkların yükseköğretim kurumları üzerinde ciddi tahribata yol açtığını ifade eden Özvar, Türkiye'nin, bu süreçte eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve Sudan'ın yetişmiş insan kaynağının korunması amacıyla "Misafir Üniversite Girişimi"ni hayata geçirdiğini bildirdi.

Bu kapsamda Al-Butana, Bahre ve El-Neelen üniversitelerinin akademik faaliyetlerini Türk üniversiteleri bünyesinde sürdürebilmeleri için gerekli hazırlıkların tamamlandığını aktaran Özvar, söz konusu üniversitelerin öğrencilerine, YÖK bursları kapsamında maddi destek sağlandığını, destek veren üniversitelerin rektörlerinin de toplantıya katıldığını kaydetti.

Türkiye'de halen 4 bin 515 Sudanlı öğrencinin yükseköğrenim gördüğünü, farklı akademik ünvanlara sahip 19 Sudanlı akademisyenin görev yaptığını belirten Özvar, bugüne kadar yaklaşık bin 300 Sudanlı öğrencinin Türk üniversitelerinden mezun olduğunu ifade etti.

Sudan'ın yeniden imar ve kalkınma sürecinde Türk üniversitelerinin önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını dile getiren Özvar, yükseköğretim alanındaki işbirliğini daha ileri taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesinin kurulmasını önemsediklerini belirten Özvar, "Önümüzdeki dönemde yükseköğretim alanındaki işbirliğimizi en ileri noktaya taşıyacak Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesinin kurulmasını fevkalade önemli buluyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle bu üniversitenin hayata geçmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Özellikle bilişim, yapay zeka, tarım, hayvancılık, madencilik, tıp ve mühendislik gibi Sudan'ın öncelikle ihtiyaç duyduğu alanlar bu ortak üniversitemizde faaliyet gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Ahmed Mudawi Musa Mohamed ise Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk yükseköğretiminin Sudan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Mohamed, YÖK Başkanı Özvar ve beraberindeki heyeti en kısa sürede Sudan'a beklediklerini de ifade etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Sudan, Son Dakika

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