Türkiye-Suriye İlişkileri Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Suriye İlişkileri Görüşüldü

26.02.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa ile Ankara'da bir araya geldi. Duran, görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunduklarını, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin tesisi noktasında iletişim ve diplomasi kanallarının önemini ele aldıklarını belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa ile Ankara'da bir araya geldi. Duran, görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunduklarını, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin tesisi noktasında iletişim ve diplomasi kanallarının önemini ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak düzenlediğimiz 'Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Barış Rolü' Panelimizi teşrif eden Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Sayın Hamza el-Mustafa'yı Başkanlığımızda misafir etmekten memnuniyet duyduk. Görüşmemizde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk; bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin tesisi noktasında iletişim ve diplomasi kanallarının önemini ele aldık. Medyanın çatışma süreçlerindeki sorumluluğu ve hakikatin korunması hususunda ortak bir anlayışın gerekliliğini vurguladık. Stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve dezenformasyonla mücadele alanlarında iş birliğimizi güçlendirme konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bölgemizde kalıcı barışın, adaletin ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler de hakikatin savunulması ve doğru bilginin etkin biçimde kamuoyuna ulaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Duran, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Ankara, Suriye, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Suriye İlişkileri Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
17:47
“Zor görürsünüz“ demişti Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı
"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:33:37. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Suriye İlişkileri Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.