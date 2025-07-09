Türkiye-Suriye Medya İşbirliği Görüşüldü - Son Dakika
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Türkiye-Suriye Medya İşbirliği Görüşüldü

Türkiye-Suriye Medya İşbirliği Görüşüldü
09.07.2025 11:30
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyeti, Suriye ile medya işbirliği için görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyeti, Suriye Enformasyon Bakanlığını ziyaret ederek, iletişim, medya ve enformasyon alanlarında yapılabilecek işbirliği konularında görüşme yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlığa bağlı Kamu Diplomasisi, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ile Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi başkanlıklarından üst düzey temsilcilerin yer aldığı heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Enformasyon Bakanlığının Dijital Medya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mohammad Tafran, Suriye Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Ala Bassilo, Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Basın Dairesi Başkanı İbrahim Sued ve Suriye Enformasyon Bakanı Özel Kalem Müdürü Layla Al Rifai ile bir araya geldi.

Görüşmede, İletişim Başkanlığının kurumsal yapısı ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. İki ülke arasında medya, enformasyon, dezenformasyonla mücadele, halkla ilişkiler, basın-yayın ve stratejik iletişim başlıklarında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri de ele alındı.

İletişim alanında ilişkilerin kurumsal zeminde ilerletilmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, söz konusu alanlarda bilgi ve tecrübe aktarımı noktasında Türkiye'nin her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu belirtildi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı temsilcileri ise bakanlıklarının ve ilgili kuruluşlarının söz konusu alanlarda karşılaştığı sorunları dile getirirken, Başkanlığın başta dezenformasyonla mücadele, dijitalleşme, basın ve yayın alanlarındaki bilgi ve deneyiminden yararlanmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Suriye Medya İşbirliği Görüşüldü - Son Dakika

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