Türkiye-Suriye Tarım İşbirliği Gelişiyor

(ANKARA) - Suriye Tarım Bakanı Amced Bedir ile Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, iki ülke arasındaki tarım işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Tarım Bakanı Bedir, ülkesinin tarım sektöründe ciddi tahribatlar yaşandığını belirterek, özellikle sulama kanallarının sistemli şekilde onarılması, yeniden kalkınma ve teknik personel eğitimlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Bedir, ayrıca, "Suriye'nin özellikle doğu bölgelerinde yaşadığı su açığının kapatılmasının önemine" dikkati çekti.

Teknik eleman yetiştirilmesi için Türkiye'deki üniversiteler burs verebilir

Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Büyükelçi Köroğlu ise, Suriyeli çiftçilerin koşullarını iyileştirmek amacıyla Türkiye'nin Suriye ile tarım alanında işbirliğini artırma arzusunda olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, Suriye tarımının canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla teknik, bilimsel ve lojistik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Köroğlu, teknik eleman yetiştirilmesi için Türkiye'deki üniversitelerin burs verebileceklerini kaydetti.

Köroğlu ayrıca, Türkiye'nin Suriye'ye barajlardan gelen su miktarını artırma yönünde adımlar attığını belirterek, Suriye'de sulanan alanların artırılması için sulama suyunun akılcı ve bilimsel kullanımının önemine işaret etti.