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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı gerçekleşti

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma sanayii alanında iş birliğini artırmaya yönelik Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı'nın ikincisi Pakistan'ın Rawalpindi kentinde gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı ile verimli görüşmelerde bulunduklarını ve bir sonraki toplantının Suudi Arabistan'da yapılması planlandığını belirtti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı gerçekleşti
10.01.2024 - 22:26,  Güncelleme: 22:27
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SAVUNMA Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında, savunma sanayii alanında iş birliğini artırmaya yönelik Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı'nın ikincisinin Pakistan'ın Rawalpindi kentinde gerçekleştiğini duyurdu.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında, savunma sanayii alanında iş birliğini arttırmaya yönelik Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı'nın ikincisini sivil ve resmi heyetlerle beraber Pakistan'ın Rawalpindi kentinde gerçekleştirdik. Ziyaretimiz kapsamında; Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Muhammad Avais Dastgr'i makamlarında ziyaret ederek iki ülke ilişkilerine yönelik savunma sanayii alanında verimli görüşmelerde bulunduk. Tarihsel ve köklü diplomatik ilişkilere sahip olduğumuz Pakistan ve Suudi Arabistan ile bir sonraki toplantımızı önümüzdeki ay Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Dünya Savunma Fuarı'nda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ortak hedefler doğrultusunda mutabakata vardığımız bu önemli görüşmelerin en başta ülkemiz ve milletimiz için, ardından Pakistan ve Suudi Arabistan ülkeleri için hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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