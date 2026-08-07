Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Ortak Savunma Anlaşması
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bugün Cidde'de üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacak. Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek imza töreni, bölgesel güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın, üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacağı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşması imzalayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için bu sabah Suudi Arabistan'a hareket etmişti.
Pakistan, ABD-İran savaşını sona erdirmek için arabuluculuk çalışmalarında bulunurken, Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması yönünde diplomatik alanda aktif rol oynadı.
Pakistan ve Suudi Arabistan, 2025'te ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuştu.
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