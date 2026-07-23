Türkiye-Suudi Arabistan Yargı İş Birliği - Son Dakika
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Türkiye-Suudi Arabistan Yargı İş Birliği

23.07.2026 10:46
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AYM Başkanı Kadir Özkaya, Suudi Adalet Bakanı ile Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini görüştü.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Adalet Bakanlığı'nın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakanı Waleed Mohammed Al Smani ve beraberindeki heyet ile görüştü.

AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın makamında gerçekleşen görüşmede, ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilerek Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerine vurgu yapıldı. İki ülke arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde gelişen güçlü ilişkilerin hukuk ve yargı alanındaki iş birliğine de olumlu şekilde yansıdığı ifade edildi.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ı birbirine bağlayan tarihi ve kültürel yakınlığın kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir zemin oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda karşılıklı ziyaretlerin daha sık gerçekleştirilmesinin dostane ilişkilerin güçlendirilmesine, yargı kurumları arasındaki iletişimin artırılmasına, bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca hukuk ve yargı alanında iş birliği yapılabilecek konular, kurumsal tecrübe paylaşımının önemi ve ortak çalışma imkanları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bu tür temasların yalnızca yargı alanındaki ilişkileri geliştirmekle kalmayacağı, hem Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının daha da pekişmesine hem de bölgenin önemli kazanımlar elde etmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, görev ve yetkileri, bireysel başvuru sisteminin işleyişi ile Mahkemenin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ve dünya anayasa yargısı alanında yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Görüşmeye; Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Basri Bağcı ve İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakan Yardımcısı Mohammad Sulaiman Almutlaq, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Abualnasr ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı ile diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: ANKA

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