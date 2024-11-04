Türkiye Turizmde 5. Sırada

Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Bugün itibarıyla dünyada en fazla turist kabul eden 5'inci ülke konumundayız. Turizm gelirlerinde en fazla gelir elde eden 6'ncı ülke konumundayız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında, Bakanlık toplantı salonunda, Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi yapıldı. Müzakere öncesi konuşan Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye'nin son yıllarda turizmde gösterdiği çalışmalarla her yıl dünyada daha iddialı konuma geldiğini belirterek, "Bugün itibarıyla dünyada en fazla turist kabul eden 5'inci ülke konumundayız. En fazla turizm geliri elde eden 6'ncı ülke konumundayız. İnşallah bu sene 61 milyon olarak revize ettiğimiz turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm gelirimizle daha üst sıralara yükselmeyi beklemekteyiz. Artık Türkiye turizmde dünyada en iddialı ülkelerden birisi haline gelmiş durumda. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız vasıtasıyla yapmış olduğumuz çalışmalar ve turizm sektörüyle ortak çalışmalarımız çerçevesinde turizm yatırımcılarının yaptığı yatırımlarla Türkiye, turizmde inşallah daha güzel günlere ve 100 milyar dolar gibi önemli hedeflere doğru yol almakta" dedi.

Alpaslan ayrıca, kamu arazilerini turizm yatırımcılarına sunarak, yeni yatırımların kazandırılması çalışma içinde olduklarını belirterek, müzakerenin hayırlı olmasını diledi.

2 PARSEL, TURİZM YATIRIMCILARINA TAHSİS EDİLDİ

Toplantıda, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca turizm yatırımcılarının başvuruda bulundukları taşınmazlar için sosyal ve teknik altyapıya katılım payının belirlenmesi müzakereleri yapıldı, ardından turizmcilerden teklif alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi'ndeki 1365 metrekare kapalı alanlı günübirlik tesis, 100 milyon TL ile teklife açıldı. Parsel, tek başvuru yapan şirkete 101 milyon TL ile tahsis edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Göl Mahallesi'ndeki 900 yataklı 5 yıldızlı otel alanı da 3 milyar TL ile teklife açıldı. Parsel, 3 milyar 3 milyon TL ile tahsis edildi.