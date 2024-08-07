Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil oldu
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını, Divan'a sundu. Türkiye, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği soykırım suçlarının soruşturulması ve cezalandırılması için aktif bir rol üstlenmek istediğini belirtti. Bu adım, Türkiye'nin İsrail'in Filistin politikalarına karşı sert bir duruş sergilediğini gösteriyor.
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7.08.2024 22:10:48. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil oldu - Son Dakika
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