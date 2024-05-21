Türkiye, Uluslararası Nükleer Güvenlik Konferansı\'nda güçlü kararlılık gösterdi

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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Türkiye'nin hem ulusal sorumluluk olarak ülke içinde hem de dünya çapında etkili nükleer güvenlik için uluslararası çabalara katkı sağlayarak, nükleer güvenliğin geliştirilmesi konusunda güçlü bir kararlılık gösterdiğini ifade etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından düzenlenen ve 24 Mayıs'ta sona erecek "Geleceği Şekillendirmek" temalı Uluslararası Nükleer Güvenlik Konferansı'nda konuşan Büyükelçi Eler, Türkiye'nin nükleer güvenlik alanındaki hassasiyeti ve küresel çabalara verdiği katkıyı anlattı.

Eler, ilgili tüm nükleer materyallerin etkin güvenliğinin sağlanmasının, devletlerin temel sorumluluğu olduğunu belirterek, gerçekçi tehditleri ele alabilecek sürdürülebilir nükleer güvenlik mimarisine yönelik uluslararası işbirliğinin, yetkisi olmayan kişilerin nükleer ve radyoaktif malzemeleri ele geçirmesini önlemek açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Eler, Küresel tehdit ortamının gelişmesi, artan terör faaliyetleri ve nükleer tehditlerin, uluslararası barış ve güvenlik için ciddi zorluklar oluşturduğunu kaydetti.

Güçlü güvenlik sisteminin sadece fiziksel güvenlikle ilgili değil, aynı zamanda siber güvenlikle de ilgili olduğuna dikkati çeken Eler, siber güvenlikle ilgili riskleri ele almak için etkili bir strateji belirlemek amacıyla işbirliği yapılmasının önemine işaret etti.

Türkiye, nükleer güvenliğin artırılmasında kararlı

Eler, "Türkiye, hem ulusal bir sorumluluk olarak hem de dünya çapında etkin nükleer güvenlik için uluslararası çabalara katılarak nükleer güvenliğin artırılması konusunda güçlü bir kararlılık göstermiştir." dedi.

Türkiye'nin ilgili tüm uluslararası nükleer güvenlik sözleşmelerine taraf olduğunu hatırlatan Eler, Ajansın faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve etkin şekilde uygulanmasına yönelik çalışmaları da desteklediğini belirtti.

Eler, Türkiye'de "Nükleer Terörizm Eylemlerinin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme" gibi nükleer güvenliğe ilişkin çok sayıda sözleşmenin yürürlükte olduğunu kaydederek, UAEA'nın radyoaktif materyallerin güvenliğine ilişkin düzenlemelerini desteklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin nükleer enerji programına başlayan bir ülke olarak, Ajansla işbirliğini derinleştirip geliştirdiğini vurgulayan Eler, "2021'de tam kapsamlı Uluslararası Fiziksel Koruma Danışmanlık Hizmeti Misyonuna ev sahipliği yaptık. Ayrıca Türkiye için Entegre Nükleer Emniyet Sürdürülebilirlik Planı'nın hazırlanması için UAEA ile birlikte çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Eler, Türkiye'nin Ajansın etkin şekilde faaliyet gösterebilmesi için gerekli siyasi desteğe ve mali kaynaklara sahip olması gerektiğine inandığını, bu doğrultuda Ajansa desteğinin süreceğini sözlerine ekledi.

Konferansta Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan sunum

Bu arada konferans kapsamında düzenlenen "UAEA Size Destek Verebilir: UAEA Danışma Hizmetleri ve Destek Misyonları Üzerine Ulusal Çalışmalar" konulu etkinlikte, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Emniyet ve Güvence Daire Başkanı Dr. Safiye Tuba Ecevit, "Nükleer Emniyet Rejimi Geliştirilmesinde Türkiye'nin Tecrübesi" başlıklı bir sunum yaptı.

NDK Nükleer Emniyet Uzmanı Berk Akbay da "Nükleer Emniyetin Desteklenmesi ve Geliştirilmesinde Endüstrinin Rolü" başlıklı etkinliğin panel başkanlığını üstlendi.