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Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'g Metal' Deneyini Tanıttı - Son Dakika
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Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'g Metal' Deneyini Tanıttı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Uluslararası Uzay İstasyonunda 'g Metal' isimli deneyin tanıtımını paylaştı. Deneyde, katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasının yer çekimi etkisiyle araştırılacağı belirtildi. Bu deney, itki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan bir çalışma olup, uzay araçlarının itki üretiminde metal parçacıklarının daha verimli hale getirilmesine yönelik bir ön çalışma niteliği taşımaktadır. Deney sonuçlarının Mars misyonlarına katkı sağlayabileceği ve uzayın ekonomik gelişimini tetikleyebileceği öngörülmektedir.

Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonunda \'g Metal\' Deneyini Tanıttı
27.01.2024 - 21:50,
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TÜRKİYE Uzay Ajansı (TUA), Uluslararası Uzay İstasyonunda 'g Metal' isimli deneyin tanıtımını paylaştı.

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Uzay Bilim Misyonu'nda bugün 'g Metal' deneyi ile katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisi araştırılacak. Böylece itki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan bu deney hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayimiz için oldukça önemli bir çalışma. 'g METAL deneyi ile, kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yerçekiminin etkisi araştırılacak. Böylece itki üretiminde metal parçacıkları kullanacak uzay aracı motorlarının daha verimli hale getirilmesine yönelik bir ön çalışma yapılmış olacak. Deney sonuçlarının, uluslararası bir proje olan Mars misyonlarına katkı verebilecek nitelikte olduğu, Mars gezegeni üzerinde güneş enerjisine ilave bir enerji kaynağı yaratarak, uzayın ekonomik gelişimini tetikleyecek etkileri olacağı öngörülüyor" denildi.

Kaynak: DHA
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Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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