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Türkiye Uzay Ekosisteminde Güçleniyor

Türkiye Uzay Ekosisteminde Güçleniyor

Astronot Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin uzay istasyonlarındaki rolünün ekonomik fırsatları artıracağını vurguladı.

04.10.2024 11:46
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Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin inşa edilecek ticari uzay istasyonlarında paydaş olarak yer almasının önemine işaret ederek, "Böylece uzaya sürekli erişimimizi de garanti altına almış olacağız. Bu da oluşacak trilyonlarca dolarlık ekonomik pastadan maksimum payı almamızın önünü açacak." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Atasever, TEKNOFEST için geldiği Adana'da, AA muhabirine, etkinlik kapsamında ilk kez "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" tanıtım çadırının kurulduğunu söyledi. Atasever, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşarken kullandığı birtakım objelerin ve kendi deneylerinde kullandığı çeşitli ekipmanların burada sergilendiğini dile getirdi.

Atasever, alanı katılımcıların uzayda gerçekleştirilen bilim misyonlarını daha iyi anlamaları ve tanımaları için kurduklarının altını çizerek, "Şu an burada olmak bizim için çok büyük bir keyif ve mutluluk. TEKNOFEST'ler her zaman bizi gençlerle buluşturan ve enerjimizi yükselten etkinlikler oluyor. Burada olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına da bizzat giderek, gerçekleştirdikleri uzay misyonları hakkında yarışmacılara seminer verdiklerini vurgulayan Atasever, farklı platformlarda düzenleyecekleri çeşitli seminerlerle de tecrübelerini aktarmayı sürdüreceklerini ifade etti.

"Önemli gelişmeler yaşanacak"

Atasever, mikro yer çekimi deneyleriyle ilgili yaptıkları çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda mikro yer çekiminde özellikle yürüteceğimiz deney ve dahi belki üretim faaliyetlerine yönelik planlama çalışmaları da bir yandan devam edecek. Orta ve uzun vadede Türkiye'nin mikro yer çekimi koşullarında yürüteceği faaliyetlerin neler olacağını bir stratejik planlama kapsamında uygulamaya başlayacağız."

Ay Araştırma Programı

Ay Araştırma Programı kapsamında Ay'a ilk defa sert iniş gerçekleştireceklerine de dikkati çeken Atasever, bu sırada hem transfer yörüngesiyle ilgili önemli kazanımlar elde edeceklerini hem de orada bilimsel deneyler gerçekleştireceklerini anlattı.

Atasever, Türkiye'nin bir stratejik plan çerçevesinde mikro yer çekimi imkanlarından yararlanmak için çalışmalarını sürdüreceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda özellikle alçak dünya yörüngesinde oluşacak ticari ekonomik aktivitelerden maksimum pay alması çok kritik. Bizim hem ekonomik hem de stratejik geleceğimiz açısından önemli gelişmeler yaşanacak. Mesela NASA, Avrupa ve Rusya gibi büyük uzay ajansları alçak dünya yörüngesini biraz daha ticari firmalara bırakıp, kendileri de daha derin uzay misyonlarına odaklanma yönünde stratejilerini şekillendiriyor. Bizim de bu bölgede özellikle mikro yer çekiminde, dünya yörüngesinde yürütülecek birtakım üretim faaliyetlerinden, buradaki ticari istasyonlardan pay sahibi olmamız ve buralara yalnızca kullanıcısı değil aynı zamanda sahibi olmamız çok kritik. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın bu noktada söylediği, ortaya koyduğu irade oldukça önemli. Türkiye, inşa edilecek ticari uzay istasyonlarında paydaş olarak yer aldığı takdirde, uzaya sürekli erişimimizi de garanti altına almış olacağız. Bu da oluşacak trilyonlarca dolarlık ekonomik pastadan maksimum payı almamızın önünü açacak. Bu durum, Türkiye'deki uzay sanayi ekosistemine ve uzay teknolojileri geliştiren firmaların yetkinliklerine farklı bir boyut kazandıracak. Bu bizim için çok büyük bir kazanç. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda bu projelerin içerisinde Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yer alır."

Kaynak: AA

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