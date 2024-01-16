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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Angola ile Türkiye arasında imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması' Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, gümrük mevzuatının uygulanması, gümrük suçlarının önlenmesi ve uluslararası ticarette arz zincirinin güvenliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete\'de yayımlandı
16.01.2024 - 09:07,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Angola'nın başkenti Luanda'da 18 Ekim 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması" hakkındaki karar onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma kapsamında gümrük mevzuatının uygulanması, gümrük suçlarının önlenmesi ve uluslararası ticarette arz zincirinin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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