Türkiye ve Avustralya İklim İçin Tek Yürek

21.04.2026 19:34
Avustralya Bakanı Bowen, Türkiye ile COP31 için mükemmel bir işbirliği başlattıklarını vurguladı.

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Türkiye ve Avustralya'nın 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) başarısı için "tek bir zihin" ile hareket etiğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 17. Petersberg İklim Diyalog Toplantısı kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum ile Almanya Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider'in katıldığı basın toplantısına Bowen de video konferans yöntemiyle bağlandı.

Konuşmasına ev sahibi Almanya ve Bakan Kurum'a teşekkür ederek başlayan Bowen, Türkiye ile kurdukları stratejik ortaklığın küresel iklim diplomasisi için yenilikçi bir model teşkil ettiğini belirtti.

Bu ortaklığın dünyada bir ilk olduğuna dikkati çeken Bowen, "Birçok kişi bu sürecin nasıl işleyeceğini sordu. Bu yenilikçi ortaklık, dünyaya bir mesajdır. Türkiye ve Avustralya gerçek bir dostluk ve işbirliği ruhuyla bir araya gelmiştir. Diğer ülkelerden de aynı ruhu bekliyoruz." yorumunda bulundu.

"Katılımcılar hem Türkiye'nin hem de Avustralya'nın neyi başarmak istediğini bilerek gelecekler"

Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde sürecin yönetim ilkelerini açıklayan Bowen, "Sürecimiz tamamen açık, şeffaf ve öngörülebilir olacak. Antalya'ya giden yolda ortak hedeflerimizi net bir şekilde duyuracağız. 'Sürprizlere yer yok' politikası izliyoruz. Katılımcılar Antalya'ya geldiklerinde hem Türkiye'nin hem de Avustralya'nın neyi başarmak istediğini tam olarak bilerek gelecekler." görüşünü paylaştı.

Bowen, mevcut küresel durumun işleri zorlaştırdığını ancak aynı zamanda enerji bağımsızlığı ve güvenliği için bir fırsat sunduğunu aktararak, "Yenilenebilir enerji savaşlarla kesintiye uğramaz, rüzgar yaptırımlara konu olamaz, güneş ise blokajlarla durdurulamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Dostluk Mesajı

Müzakere sürecinin Türkiye ile tam bir uyum içinde yürütüldüğüne dikkati çeken Bowen, "Sayın Murat Kurum ile vizyonumuz tamamen örtüşüyor. Türkiye 'Eylem Gündemine (Action Agenda) liderlik ederken Avustralya'nın görüşlerini alıyor; biz de müzakereleri yürütürken Türkiye ile sürekli istişare halindeyiz. Ortak ofis anlayışıyla, tam bir mutabakat içinde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Bowen, Türkiye ve Avustralya'nın, COP31 hedefleri doğrultusunda bazı kendi önceliklerini bir kenara bırakıp ortak bir paydada buluşarak harika bir sonuç elde ettiğini vurgulayarak, "Tüm dünyayı Antalya'da aynı uzlaşmacı ruhla hareket etmeye davet ediyoruz." dedi.

Alman Bakan Schneider

Almanya Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Schneider de Petersberg İklim Diyalog Toplantısı'nda tüm ülkelerin dünyanın korunmasına ilişkin hedeflere ulaşmak için iradelerini ortaya koyduklarını söyledi.

Schneider, Bakan Kurum'un da burada COP31 Başkanlığındaki hedeflerini anlattığını belirterek, toplantıda güven inşa ederek ve diyalog kurarak Antalya'da kasımda düzenlenecek COP31'e hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

