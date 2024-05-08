Türkiye ve Cezayir arasındaki ikili ticaret hacmi rekor seviyeye ulaştı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen yıl Türkiye ve Cezayir arasında ikili ticaret hacminin 6,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek seviyedir." dedi.

Göktaş, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Mohamed Arkab'ın katılımıyla Bakanlıkta düzenlenen Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı Kapanış Oturumu'nda konuştu.

Türkiye'nin Cezayir ile gönül bağlarının güçlü olduğunu söyleyen Göktaş, iki ülke arasında her alanda kurulacak işbirliklerinin özellikle ticari ve ekonomik potansiyelin çok yüksek olduğunu belirtti.

İlişkileri daha da geliştirmek için gereken adımları attıklarını ifade eden Göktaş, "2023 sonunda Türkiye ve Cezayir arasında, ikili ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek seviyedir. 2024'ün ilk çeyreğinde de yükselişin devam ettiğini görmekten son derece memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un hedef olarak belirledikleri 10 milyar dolar ikili ticaret hacmine kolaylıkla ulaşabileceğine inandığını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu hedefimizi gerçekleştirme adına her iki ülkenin önem verdiği Tercihli Ticaret Anlaşması'nın müzakerelerine başlanması yönünde alınan karardan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yatırımların karşılıklı olarak güvence altına alınması ve iş insanlarımızın teşvik edilmesi bakımından güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın elzem olduğuna inanıyorum. Bu itibarla, 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanmasını ve yürürlüğe girmesini önemli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum."

???????- "Cezayir'de 1500'den fazla Türk firmamız bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle yürütülen tüm çalışmalarda önemli başarılar, büyük kazanımların elde edildiğini vurgulayan Göktaş, "Bugün Cezayir'de 33 bin vatandaşımız yaşıyor. Türkiye'de ise 12 bin Cezayirli kardeşimiz bulunuyor. Cezayir'de 1500'den fazla Türk firmamız bulunuyor. Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ülkelerimizin geleceği için hayati bir önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 2 bin 196 Cezayirli öğrencinin Türkiye üniversitelerinde eğitim görmelerine destek verdiklerini açıklayan Göktaş, "Türkiye Maarif Vakfımızın resmi süreçleri tamamlanmasının ardından Cezayir'de bir anaokulu ve bir ilkokul ile eğitim ve öğretime başlanmasını planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Arkab ile yapılan görüşmede ikili ticari ve ekonomik ilişkileri geniş bir yelpazede değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan ile sanayiden ticarete, enerjiden turizme, eğitim ve kültürden sosyal politikalara kadar birçok alanda mevcut ilişkilerimizi gözden geçirdik ve muhtemel fırsatları ele aldık. Bu kapsamda aile ve sosyal hizmetler alanında Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanlığı ile ikili ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. ??????Karma Ekonomik Komisyonu vesilesiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile Cezayir Sivil Havacılık Otoritesi arasında da bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki hava ulaşımında haftalık 35 olan uçuş sefer sayısının 80 uçuşa çıkarılması ve uçuş noktalarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı."

Programdan sonra iki bakan arasında Türkiye-Cezayir 12. Dönem KEK protokolü imzalandı.