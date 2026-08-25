Türkiye ve Çin'den Kültürel İşbirliği - Son Dakika
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Türkiye ve Çin'den Kültürel İşbirliği

Türkiye ve Çin\'den Kültürel İşbirliği
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Türkiye ile Çin, arkeoloji ve müzecilik alanında kapsamlı işbirliği için adımlar atıyor.

İSTANBUL, Ağustos 25 (Xinhua) -- Asya kıtasının batı ve doğu uçlarında yer alan ve kökleri Neolitik çağlara uzanan Türkiye ile Çin, arkeoloji ve müzecilik alanında kapsamlı bir işbirliği döneminin kapılarını aralıyor. Türk ve Çinli uzmanlar, Türkiye'nin kazı, koruma ve çok katmanlı kültürel miras anlatımındaki köklü tecrübesini Çin'in dijital teknoloji ve yenilikçi sergileme kapasitesiyle birleştirerek, küresel çapta ortak bir kültür turizmi stratejisi geliştirilmesi çağrısında bulunuyor.

Troya Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Reyhan Körpe ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, iki ülke arasında sahada hızla gelişen kültürel etkileşime dikkat çekiyor. Harbin Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Huang Furong ise bu potansiyelin akademik araştırmalardan kurumsal ortaklıklara uzanan sürdürülebilir bir diyalog platformuna dönüştürülmesi gerektiğini vurguluyor.

Çin İçin Eşsiz Bir Müzecilik Referansı

Harbin Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Huang Furong Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin müzecilik birikiminin Çin için stratejik bir referans oluşturduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye; Hitit, Helenistik-Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarının katmanlı birikimine sahip bir coğrafya olarak, müzelerinde çok kültürlü miras anlatımı ve kültürlerarası izleyici yönlendirmesi konularında benzersiz deneyimler sunmaktadır. Bu deneyim, Çin müzelerinin uluslararası iletişim pratikleri için önemli bir referans değeri taşımaktadır."

Huang'ın işaret ettiği ortak stratejiler kapsamında Türkiye'nin çok katmanlı kültürel miras anlatımının, Çin'in teknoloji ve dijital medya gücüyle harmanlanması planlanıyor. Bu vizyon doğrultusunda uzman değişimleri ve ortak kürasyon çalışmalarıyla kurumsal bağların güçlendirilmesi, sanal müzeler ile çok dilli dijital platformlar kurularak Doğu ve Batı Asya uygarlıklarının küresel turizmde ortak bir zeminde konumlandırılması hedefleniyor.

Bu stratejik vizyon, Çin'deki akademik çalışmalarla da destekleniyor. Harbin Teknoloji Enstitüsü bünyesinde Huang öncülüğünde faaliyet gösteren araştırma ekibi, beşeri bilimler ile yapay zeka teknolojilerinin kesişiminde disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştiriyor. Uluslararası kültürel iletişim ve dijital beşeri bilimler alanlarına odaklanan ekip, kültür mirasının dijital sunumu ve kültürlerarası çok modlu iletişim süreçlerinde analitik bir yaklaşımla "beşeri içgörü + teknoloji desteği" modelini benimsiyor.

"Bilgi Birikimimizi Çin ile Paylaşmak İsteriz"

Çinli akademisyenlerin bu entegrasyon vizyonu, Türk arkeologların sahada gözlemlediği potansiyel ve tecrübe paylaşımı arzusuyla da birebir örtüşüyor.

Troya Antik Kenti'nin Asya'nın en batısındaki, Çin'in ise en doğusundaki görkemli doğu uygarlıkları olduğuna dikkat çeken Reyhan Körpe, "Tarih içerisinde hiçbir zaman bu iki uygarlık bir araya gelmedi. Ama Çin'de de tıpkı Anadolu'da olduğu gibi çok erken zamanlarda ilk uygarlıkların geliştiğini biliyoruz" dedi.

Araştırma ve koruma anlamında Türkiye'nin dünyada çok ileri bir noktada olduğunu belirten Körpe, "Genellikle Türkiye'de kazılar yapıyoruz ancak bu bilgi birikimimizin Çinli meslektaşlarımızla da paylaşılmasını, buradaki tecrübelerimizi Çin'deki araştırmalara da aktarmayı isterdim" ifadelerini kullandı.

Çin'den Türkiye'nin Dev Projelerine Yoğun İlgi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal'ın aktardığına göre, Çinli uzmanlar halihazırda Türkiye'nin kapısını ortak projeler için sıklıkla çalıyor. Çin'in artan refah seviyesiyle birlikte arkeoloji alanında küresel çapta güçlü bir varlık gösterdiğine işaret eden Asal, Shanghai ve Guangzhou'da verdiği konferanslardaki yoğun ilgiyi şu sözlerle anlattı:

"Konferansın yapılacağı salon doldu taştı. Çinli uzmanlar işin sadece bilimsel yönüyle değil, teknik ve operasyonel boyutuyla da çok ilgili. Örneğin, Yenikapı kazılarından ve 12 yıl süren o devasa işçi trafiğinden bahsettiğimde; operasyonun teknik olarak nasıl yönetildiğine, lojistiğin nasıl sağlandığına ve 'Bunun finansmanını nasıl sağladınız?' konusuna dair son derece kapsamlı ve bilinçli sorular yönelttiler."

Marmaray projesi kapsamında başlayıp İstanbul'un tarihini 8.500 yıl geriye götüren ve 37 batık geminin çıkarıldığı Yenikapı kurtarma kazıları, lojistik ve bütçe yönetimi açısından dünya tarihinin en kapsamlı projelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İki ülke arasındaki resmi temasların halihazırda aktif şekilde sürdüğünün altını çizen Asal, "Çin'in ilgili birimleriyle bakanlığımız arasında bu tür iletişimler şu anda yürüyor. Gelen heyetlere mevzuatımız çerçevesinde bilgi veriyor, ortak projeler için onları ilgili kurumlara yönlendiriyoruz" dedi. Hem Türkiye hem de Çin, bu temasların somut projelere ve küresel kültür vizyonuna dönüşmesi için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Arkeoloji, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Çin'den Kültürel İşbirliği - Son Dakika

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