Türkiye ve Filistin İlişkileri Görüşüldü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Filistin Devleti'nin Ankara Büyükelçisi Nasri Halil Abujaiş ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Filistin Devleti'nin Ankara Büyükelçisi Nasri Halil Abujaiş'i kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel gelişmeler ele alındı ve Türkiye'nin Filistin davasına olan sarsılmaz desteği yinelendi." denildi.