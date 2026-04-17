Türkiye ve Güney Kore İşbirliği Güçleniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Bakan Yardımcısı Jeong, Türkiye ile köklü ilişkilerin savunma ve enerji gibi alanlarda geliştiğini vurguladı.

MUHAMMET TARHAN/ZEYNEP KATRE ORAN - Güney Kore Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeong Yeon-doo, ülkesi ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin ve işbirliğinin, savunma sanayisinden enerjiye, teknolojiden altyapıya uzanan alanlarda son yıllarda daha da güçlendiğini söyledi.

Jeong, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin tarihsel temellerine değinen Jeong, Türkiye'nin Kore Savaşı'nda gönderdiği askerlerin Güney Kore'de barış ve demokrasinin korunmasına önemli katkı sağladığını aktardı.

Jeong, iki ülke arasında diplomatik bağların tesis edildiği tarihten bu yana ilişkilerin güçlendiğini belirterek, "Güney Kore ile Türkiye, küresel güvenlik ve ekonomi alanında oldukça sorumlu ortaklardır. Bu nedenle sorumluluk sahibi güçler olarak birçok alanda işbirliğimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Kasım 2025'te Türkiye'ye resmi ziyareti ile çeşitli alanlarda işbirliğini öngören mutabakat zaptlarının imzalandığını hatırlatan Jeong, ziyaret kapsamında, kara yolu ve altyapı projeleri ile nükleer enerji alanlarında çerçeve anlaşmaların yapıldığını kaydetti.

İşbirliğinin biyokimya, sağlık, yapay zeka, yarı iletkenler, elektrikli araçlar ve uzay gibi alanlara genişletilebileceğinin altını çizen Jeong, "İşbirliği ruhuyla hareket ederek yeni askeri ekipmanlar geliştirebilir, böylece pazarımızı küresel ölçekte genişletebiliriz." ifadesini kullandı.

Jeong, uluslararası güvenlik ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye ve Güney Kore gibi benzer bakış açısına sahip ülkelerin ortak hareket ederek küresel sorunların çözümüne katkı sunabileceğini vurguladı.

Nükleer enerji alanının, iki ülke arasındaki geleceğe dönük işbirliğinin önemli başlıklarından biri olduğunu aktaran Jeong, savunma sanayisinde de Türkiye ile güçlü bir ortaklığa sahip olunduğunu vurguladı.

Jeong, "Türkiye son derece başarılı Altay tanklarını üretti. Bu nedenle Güney Kore'nin, Türk makamlarıyla bu tankın üretiminde işbirliği yapmasından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk kahvaltısını çok özlüyorum"

Türkiye'de görev yaptığı döneme de değinen Jeong, Türk mutfağına ve yaşam tarzına duyduğu özlemi dile getirdi.

Türk kahvaltısını özellikle özlediğini ifade eden Jeong, "Türk kahvaltısını çok özlüyorum, bu yüzden dün sabah yaptığım ilk şey Türk kahvaltısı yapmaktı. Türk yaşam tarzını özlüyorum. Mutfağınız gerçekten harika." dedi.

İki ülke halkları arasındaki kültürel benzerliklere işaret eden Jeong, aile bağlarına verilen önem ve geleneklere saygının Kore ve Türk toplumlarını birbirine yakınlaştırdığını belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:19:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.