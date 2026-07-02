Türkiye ve Hollanda'dan Askeri İş Birliği - Son Dakika
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Türkiye ve Hollanda'dan Askeri İş Birliği

02.07.2026 18:10
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Görgün ve Eichelsheim, savunma sanayii ve askeri iş birliğini görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hollanda Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Onno Eichelsheim ile bir araya geldi. Görüşmede iki NATO müttefiki arasındaki askeri kabiliyetlerin geliştirilmesi ve ortak iş birliği imkanları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Onno Eichelsheim'i Başkanlık'ta ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde; savunma sanayii alanlarındaki iş birliği imkanlarını, askeri kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma alanlarını ve bölgesel güvenlik konularını ele aldık. İki güçlü NATO müttefiki olan Türkiye ile Hollanda arasında savunma ve güvenlik alanlarında geliştirilecek iş birliklerinin, müşterek kabiliyetlerimize ve İttifak'ın caydırıcılığına katkı sağlayacağına inanıyorum. Verimli görüşmeleri dolayısıyla General Onno Eichelsheim'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Hollanda'dan Askeri İş Birliği - Son Dakika

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