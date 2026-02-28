Türkiye ve Hollanda'dan Güvenlik İşbirliği Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Türkiye ve Hollanda'dan Güvenlik İşbirliği Mesajı

Türkiye ve Hollanda'dan Güvenlik İşbirliği Mesajı
28.02.2026 15:08
Büyükelçi Yazgan, Hollanda ile Türkiye'nin Avrupa güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Hollanda ile Türkiye'nin birlikte Avrupa güvenliğine çok önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Büyükelçi Yazgan, NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatı kapsamında 26 Şubat'ta Rotterdam Limanı'na demir atan Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu SİHA gemisinde düzenlenen Türk Savunma Sanayisi Fuarı'nda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türk savaş gemilerini büyük bir gurur ve onurla karşıladıklarını belirten Yazgan, "Hollanda, denizci bir ülke ve deniz savunmasında önemli teknolojileri var. Hollanda ile Türkiye'nin birlikte Avrupa güvenliğine çok önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Yazgan, TCG gemilerinin Hollanda'ya ziyaretinin yeni bir başlangıç olmasını dileyerek, "Neredeyse 30 yıla yakın bir süredir Hollanda'ya Türk savaş gemilerinin bir liman ziyareti olmamış. Bu, tabii iki müttefik ülke arasında olması gereken seviyenin altında kalmış bir ilişki." diye konuştu.

"Aslında geminin kendisi bizzat bir ürün"

TCG Anadolu'da 27 Şubat'ta düzenlenen fuara ve resepsiyona Hollanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Harold Liebregs'in de katıldığını ifade eden Yazgan, "Bugün bunun özellikle bir NATO tatbikatının sonrasında gerçekleşen bir liman ziyareti olması, bence özellikle günümüz koşullarında değişen jeopolitik ve siyasi, uluslararası siyasi düzen çerçevesinde önemli bir göstergedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yazgan, TCG Anadolu gemisinde düzenlenen fuarla ilgili, "Türkiye'nin NATO'daki ve Avrupa savunmasındaki, Avrupa güvenliğindeki yeri açısından görmek isteyene bence çok önemli, açık, şeffaf bir sergi oldu. Aslında geminin kendisi bizzat bir ürün. Bunu (gemiyi) denizde limana girerken dahi izlediğinizde denizdeki gücü algılıyorsunuz. Gerçekten inanın, gemiden ayrılmak istemiyorum." dedi.

"Türkiye için büyük bir gurur"

TCG Anadolu savaş gemisinin İspanya tasarımı olduğunu ancak tamamının Türkiye'de üretildiğini vurgulayan Yazgan, "Türk teknolojisiyle ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın ve bir sürü Türk teknolojisi üreten şirketlerin katkılarıyla inşa edilmiş bir gemideyiz şu an. Bu gemi pek çok açıdan bir ilk. Türkiye için büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Yazgan, Rotterdam'daki Wilhelminakade'de, Kop van Zuid bölgesine 26 Şubat'ta TCG Anadolu gemisinin yanı sıra TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemilerinin de konuşlandığını belirterek, "Diğer iki gemimiz de fırkateyn. Birincisi, gerçekten Türk teknolojisiyle sıfırdan inşa edilmiş bir gemi. İkincisi de Türk savunma sanayisi ve Türk teknolojisi tarafından yenilenmiş bir gemi. TCG Derya lojistik istihkam gemimiz keza öyle." dedi.

NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatı kapsamında Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda demirleyen Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu gemisinde dün Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Rotterdam Limanı, Hollanda, Güvenlik, Politika, Türkiye, Savunma, Güncel, Lahey, Son Dakika

