Türkiye ve Hollanda Ticaret İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Türkiye ve Hollanda Ticaret İlişkilerini Güçlendiriyor

Türkiye ve Hollanda Ticaret İlişkilerini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hollandalı mevkidaşıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda Türkiye-Hollanda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve iş dünyasının vize sorunları ele alındı.

15.01.2025 17:07  Güncelleme: 17:14
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Hollandalı mevkidaşı Reinette Klever ile İstanbul'da bir araya gelerek Türkiye-Hollanda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Beşinci Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iş dünyasının vize tedariki gibi konuların gündeme alındığı toplantının ardından Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye-Hollanda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOKJETCO) Beşinci Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Reinette Klever başkanlıklarında, İstanbul Seyrantepe'deki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Gümrük Birliğinin Güncellenme süreci, iş dünyasının karşılaştığı vize sorunları, sanayi ve ticarette yeşil ve dijital dönüşüm konuları ele alındı.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

ETOKJETCO oturumu çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iş dünyasının vize tedariki, müteahhitlik, enerji, start-up ekosistemi, dijitalleşme, sanayi, kümelenme, kadın girişimcilik, sağlık turizmi, ihracatın finansmanı ve döngüsel ekonomi konuları ele alındı. Anlaşmalar, toplantı sonrasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile kayıt altına alındı.

Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yol haritasını belirleyen JETCOETOK protokolünün imzalanmasının ardından, DEİK ile Hollanda Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu başkanları ve iş insanlarının da katılımıyla 'Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı' başlatıldı. İki ülke özel sektörleri arasında potansiyel iş birliği temaları olarak belirlenen hizmetler, sanayi kümelenmeleri, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi hususlarında özel sektörün geleceğe ilişkin planlamaları ve iş birliği imkanları gündeme alındı.

Kaynak: DHA

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