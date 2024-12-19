Türkiye ve Irak İlişkileri Görüşüldü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari ile terörle mücadele ve ikili ilişkileri ele aldı.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Büyükelçi İnan'ın, Irak İçişleri Bakanı Korgeneral Şammari'yle bir araya gelerek, terörle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerdeki önemli başlıkların ele alındığı kaydedildi.
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