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Türkiye ve KKTC Sahil Güvenlik Güçleri Ortak Liman ve Deniz Eğitimleri Yaptı - Son Dakika
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Türkiye ve KKTC Sahil Güvenlik Güçleri Ortak Liman ve Deniz Eğitimleri Yaptı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahil güvenlik güçleri, ortak liman ve deniz eğitimleri gerçekleştirdi. Eğitimde, şüpheli bir gemiye yaklaşma, gemiyi durdurma ve gemiye çıkma, gemi ile tekne kontrolü ve gemi araması, denizden güvenlik sağlanması, deniz ve limanda toplumsal olaylara müdahale, düzensiz göç, arama kurtarma ve tıbbi tahliye gibi konular ele alındı.

Türkiye ve KKTC Sahil Güvenlik Güçleri Ortak Liman ve Deniz Eğitimleri Yaptı
19.12.2023 - 20:35,  Güncelleme: 20:49
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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahil güvenlik güçlerinin, "ortak liman ve deniz eğitimleri" yaptıkları bildirildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında sahil güvenlik güçleri arasında ikili işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 11-15 Aralık tarihlerinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-92 ve TCSG-103 botlarının katılımıyla Girne'de liman ziyareti ile ortak liman ve deniz eğitimleri yapıldığı ifade edildi.

Liman ve deniz eğitimlerine iki ülkeden sahil güvenlik personelinin katıldığı belirtilen açıklamada, eğitimde, şüpheli bir gemiye yaklaşma, gemiyi durdurma ve gemiye çıkma, gemi ile tekne kontrolü ve gemi araması, denizden güvenlik sağlanması, deniz ve limanda toplumsal olaylara müdahale, düzensiz göç, arama kurtarma ve tıbbi tahliyenin icra edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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