Türkiye ve Mısır Dışişleri Görüşmesi El Alameyn\'de

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Avrupa İşlerinden Sorumlu Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Wael Hamed ile Mısır'ın El Alameyn kentinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın, Avrupa İşlerinden Sorumlu Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Wael Hamed ile El Alameyn'de bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, "Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Yardımcımız Büyükelçi Kulaklıkaya ile Mısırlı mevkidaşı görüşmeyi müteakip Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Kıdemli Memurlar Toplantısı'na eşbaşkanlık yaptı" denildi.