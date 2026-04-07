Türkiye ve Nijer Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunan Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile Bakanlık'ta görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Güler ve Mody, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yerinde Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Protokolü"nü imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Karşılama töreni sonrasında her iki Bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

MSB'nin bir diğer paylaşımında ise "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody, baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin ardından Bakanlar Yaşar Güler ve Salifou Mody, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yerinde Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Protokol'ü imzaladı" denildi.