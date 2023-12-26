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Türkiye ve Özbekistan Arasında 7. Dönem KEK Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye ve Özbekistan Arasında 7. Dönem KEK Protokolü İmzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda 7 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar arasında Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Değerlendirmesi ve Standardizasyonu, Rekabet Politikası, Kredi Anlaşması, İşbirliği Programı ve Kardeş Şehir İlişkileri bulunuyor.

Türkiye ve Özbekistan Arasında 7. Dönem KEK Protokolü İmzalandı
26.12.2023 - 18:10,  Güncelleme: 18:32
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Türkiye ile Özbekistan arasında Karma Ekonomik Komisyonu protokolü imzalandı

ANKARA - Türkiye ve Özbekistan arasında 7'nci Dönem Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu protokolü kapsamında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Kuçkarov'un başkanlığında Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 7'inci Dönem Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. KEK Protokolü'nü imzalayan Yılmaz ve Kuçkarov ile birlikte komisyon kapsamında ayrıca şu anlaşmalar imza altına alındı: "Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan Yatırımlar, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Değerlendirmesi ve Standardizasyonu Alanında İşbirliği Protokolü. Rekabet Kurumu Başkanlığı ve Özbekistan Rekabeti Geliştirme ve Tüketici Haklarını Koruma Komitesi arasında Rekabet Politikası Alanında Karşılıklı İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı. Türk Eximbank ve JSCB Uzpromstroybak arasında Kredi Anlaşması Tutarının 60 Milyon Dolara Çıkarılmasına Yönelik Tadil Anlaşma. KOSGEB ve Özbekistan Mahalle ile İlişkiler ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı arasında Uzun Vadeli İşbirliği Programı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Semerkant Şehir Hakimliği arasında Semerkant ve Konya Şehirleri Arasında Kardeş Şehir İlişkilerinin Kurulmasına Dair Anlaşma. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Semerkant Şehir Hakimliği arasında Semerkant ve Gaziantep Şehirleri Arasında Kardeş Şehir İlişkileri Kurulmasına Dair Anlaşma TEKMER ve Özbekistan Mahalle ile İlişkiler ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı arasında Özbekistan'da Start-Up projelerini desteklemek ve girişim inkübatör merkezleri kurmak amacıyla TEKMER ile 2024 Yılı İçin Mutabakat Zaptı."

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hazır bulundu.

Kaynak: AA
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Özbekistan, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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