Türkiye ve Pakistan arasında havacılık sektöründe işbirliği görüşüldü

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ile Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zahir Ahmed Baber Sidhu, iki ülke arasında havacılık sektöründeki işbirliğinin artırılması konularını ele aldı.

Pakistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güneykaya, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Orgeneral Sidhu ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan hava kuvvetleri arasında ikili eğitim, mevcut ortak girişimlerin ilerlemesi ve havacılık sektöründe daha fazla işbirliği yolunun araştırılmasına vurgu yapıldı.

Pakistan Hava Kuvvetlerinin yeni gelişen teknolojilerin entegrasyonunu içeren kapsamlı modernizasyon stratejisinin çerçevesini paylaşan Sidhu, iki kardeş ülke arasında uzun geçmişi bulunan dini ve tarihi bağlardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sidhu, Pakistan'ın iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği, stratejik ittifak ve eğitim alanlarında mevcut ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediğinin altını çizdi.

Güneykaya, Pakistan'ın havacılık endüstrisindeki ilerlemesini takdirle karşıladı

Orgeneral Güneykaya, Pakistan Hava Kuvvetlerinin güçlü bir yerli havacılık sanayi geliştirme konusunda kaydettiği ilerlemeyi takdirle karşıladığını belirterek, iki kardeş ülke arasındaki mevcut bağları daha da geliştirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Güneykaya ile Sidhu, ikili ve çok taraflı askeri tatbikatlar yoluyla çeşitli işbirliği alanlarını keşfetme konusunda mutabık kaldı.

Son olarak Güneykaya, İslamabad'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığında bulunan çeşitli tesisleri ve teknolojik altyapıyı da ziyaret etti.